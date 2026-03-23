Nasdaq Prognose & Analyse für Freitag, den 23.03.26 - Aktuelle Einschätzung

Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 24.332 Punkten. Der Index formatierte am Morgen das Tageshoch. Es ging am Vormitttag zunächst abwärts, wobei sich die Abgaben überschaubar gestaltet haben. Gegen Mittag gelang es eine kleine Entlastungsbewegung abzubilden. Zwar konnte sich der Index bis zur Aufnahme des offiziellen Handels erholen, die Gewinne wurden nachfolgend wieder abgegeben. Am Abend sackte der Nasdaq etwas ab, formatierte im späten Handel das Tagestief, konnte sich aber bis zum Handelsschluss wieder deutlicher erholen.

- Nasdaq WKN A0AE1X - ISIN US6311011026 - Ticker: Nasdaq 100

? Key Takeaways

Bärisches Grundbild bleibt intakt: Sowohl im 1h- als auch im 4h-Chart dominiert weiterhin Abwärtsdruck, solange der Nasdaq unter den wichtigen gleitenden Durchschnitten (SMA20, SMA50) notiert.

Entscheidende Schlüsselmarke bei 23.664 Punkten: Oberhalb besteht kurzfristiges Erholungspotenzial, darunter drohen weitere Abgaben in Richtung 23.400 Punkte und tiefer.

Leichte Aufwärtschance trotz Schwäche: Das Setup favorisiert intraday ein moderates Aufwärtsszenario (60 - Wahrscheinlichkeit), jedoch innerhalb eines insgesamt angeschlagenen Marktumfelds.

Der Nasdaq startete am Freitag bei 24.332 Punkten und zeigte im Tagesverlauf eine klare Schwächetendenz. Nach einem frühen Tageshoch kam es zu moderaten Abgaben, die sich bis zum Abend verstärkten. Erst zum Handelsschluss konnte sich der Index wieder leicht stabilisieren.

Für den heutigen Handelstag notiert der Nasdaq am Morgen bei 23.664 Punkten und damit deutlich unter dem Niveau vom Freitagmorgen. Dies unterstreicht die kurzfristig angeschlagene Marktstruktur.

Nasdaq Analyse: Technische Bewertung

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nasdaq Analyse im 1-Stunden-Chart

Im kurzfristigen Zeitfenster zeigt sich ein klar bärisches Bild:

Der Nasdaq konnte sich nicht nachhaltig über der SMA20 etablieren

Rückfall unter die Durchschnittslinie signalisiert anhaltenden Verkaufsdruck

Die SMA50 fungiert weiterhin als starker Widerstand...

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