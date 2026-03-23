DAX Prognose für Montag, 21.03.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist Freitagmorgen bei 22.965 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Vorbörslich setzte der Index zunächst etwas zurück, konnte aber mit Aufnahme des Xetra Handels aufwärtslaufen. Das Tageshoch am Vormittag wurde direkt wieder abverkauft. Es ging unter die 22.700 Punkte-Marke zurück. Die folgende Entlastungsbewegung hatte keine Substanz, am Nachmittag setzte sich die Schwäche mit noch höherer Dynamik weiter fort. Auch am Freitag wurde ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte sich die Schwäche weiter fort. Erst zum Wochenschluss hin gelang es eine Stabilisierung abzubilden. Der DAX ging bei 22.209 Punkten aus dem Tages- Wochenhandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

? Key Takeaways

DAX aktuell schwach: Der Index bleibt unter wichtigen Widerständen wie der SMA20 und zeigt kurzfristig ein bärisches Chartbild.

Entscheidende Marke bei 22.240 Punkten: Erst ein Anstieg darüber würde die DAX Prognose spürbar aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial eröffnen.

Erholung möglich trotz Schwäche: Die extreme Angst am Markt (Fear - Greed Index) erhöht die Wahrscheinlichkeit für kurzfristige Gegenbewegungen.

DAX aktuell: Schwacher Wochenschluss belastet das Bild

Der DAX startete am Freitag bei 22.965 Punkten in den vorbörslichen Handel und zeigte zunächst eine freundliche Tendenz. Mit Handelsbeginn auf Xetra konnte der Index zwar zulegen, das Tageshoch wurde jedoch zügig abverkauft. In der Folge fiel der DAX deutlich unter die Marke von 22.700 Punkten.

Im weiteren Handelsverlauf setzte sich die Schwäche mit zunehmender Dynamik fort. Auch im nachbörslichen Handel blieb der Verkaufsdruck bestehen, bevor sich der Markt zum Wochenschluss leicht stabilisieren konnte. Der DAX beendete den Handel bei 22.209 Punkten.

Die Marktbreite war klar negativ: Nur 4 Werte schlossen im Plus, während 36 Aktien Verluste verzeichneten. Besonders schwach präsentierten sich E.ON (-5,06 - MTU (-4,18 - und Siemens (-4,12 %).

Chartanalyse: DAX Prognose kurzfristig weiter bärisch

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

1h-Chart: DAX aktuell unter wichtiger Durchschnittslinie

Im Stundenchart zeigt sich ein klar angeschlagenes Bild. Der DAX scheiterte am Versuch eines Ausbruchs nach oben und fiel anschließend unter die SMA20. Auch wichtige Retracements wurden aufgegeben.

Solange der DAX unter der SMA20 (22.240 Punkte) notiert, bleibt das Risiko weiterer Abgaben bestehen. Mögliche Ziele auf der Unterseite sind:

21.914 Punkte (Nachttief)

21.700 - 21.680 Punkte

Erst ein nachhaltiger Anstieg über die SMA20 würde kurzfristig Entlastung bringen....

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