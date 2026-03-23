DJ Bund lässt Emissionsplanung für 2. Quartal 2026 unverändert

DOW JONES--Der Bund lässt seine Emissionsplanung für das zweite Quartal 2026 gegenüber der Jahresvorschau von Dezember 2025 unverändert. Wie die zuständige Finanzagentur am Montag weiter mitteilte, werden lediglich die Angaben zu dem im zweiten Quartal zur Aufstockung vorgesehenen Multi-ISIN-Auktionen im 15-, 20- und 30-jährigen Laufzeitsegment bezüglich Laufzeitende und ISIN konkretisiert. Das Emissionsvolumen im zweiten Quartal beläuft sich damit auf 115,5 Milliarden Euro, wovon 78,5 Milliarden auf Kapitalmarkt- und 37 Milliarden Euro auf Geldmarktinstrumente entfallen.

Die Planung für das Gesamtjahr 2026 sieht ein Emissionsvolumen von 539 Milliarden Euro vor. Für 2025 hatte der Bund die Summe mit 380 Milliarden Euro beziffert. Damit macht sich das geplante Sondervermögen beim Emissionsvolumen bereits bemerkbar. Die Mittelbeschaffung erfolgt über Auktionen von konventionellen Bundeswertpapieren sowie die Emission Grüner Bundeswertpapiere, wie die zuständige Finanzagentur des Bundes bereits im Dezember mitgeteilt hatte.

In der aktuellen Mitteilung heißt es wie üblich, dass sich die in der Jahresvorschau genannten Vorhaben - je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen und je nach Kapitalmarktsituation - noch ändern können. Der Bund halte an seinem bekannt gegebenen Plan aber so weit wie möglich fest, um Investoren eine verlässliche Orientierung zu geben.

Die Aktualisierung der Emissionsplanung für das dritte Quartal soll im Juni veröffentlicht werden.

Nachfolgend eine Übersicht der für das zweite Quartal im einzelnen avisierten Emissionen:

=== KAPITALMARKTINSTRUMENTE Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN ment zeit Mio EUR 01.04.2026 Bund 7 Aufstockung 4.000 15.11.2032 DE000BU27014 07.04.2026 Grüne Emission 08.04.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064 14.04.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067 15.04.2026 Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockung) 3.000 21.04.2026 Schatz 2 Neuemission 6.000 14.06.2028 DE000BU22130 22.04.2026 Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.000 29.04.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064 05.05.2026 Grüne Emission 06.05.2026 Bund 7 Aufstockung 3.500 15.11.2032 DE000BU27014 12.05.2026 Schatz 2 Aufstockung 6.000 14.06.2028 DE000BU22130 13.05.2026 Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.500 19.05.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067 20.05.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064 27.05.2026 Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.000 02.06.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 14.06.2028 DE000BU22130 09.06.2026 Grüne Emission 10.06.2026 Bund 10 Aufstockung 5.000 15.02.2036 DE000BU2Z064 16.06.2026 Bobl 5 Aufstockung 5.000 16.04.2031 DE000BU25067 17.06.2026 Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.500 23.06.2026 Schatz 2 Aufstockung 5.000 14.06.2028 DE000BU22130 24.06.2026 Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 2.000 Summe 2. Quartal 78.500 (ohne Grüne Bundeswertpapiere) =========================================================================== GELDMARKTINSTRUMENTE Termin Instru- Lauf- Art Volumen Fälligkeit ISIN ment zeit Mio EUR 13.04.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 14.10.2026 DE000BU0E345 13.04.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 14.04.2027 DE000BU0E402 20.04.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 16.09.2026 DE000BU0E337 20.04.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 17.03.2027 DE000BU0E394 04.05.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 19.08.2026 DE000BU0E329 04.05.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 17.02.2027 DE000BU0E386 11.05.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 18.11.2026 DE000BU0E352 11.05.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 12.05.2027 DE000BU0E410 18.05.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 14.10.2026 DE000BU0E345 18.05.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 14.04.2027 DE000BU0E402 01.06.2026 Bubill 3 M Aufstockung 2.000 16.09.2026 DE000BU0E337 01.06.2026 Bubill 9 M Aufstockung 3.000 17.03.2027 DE000BU0E394 08.06.2026 Bubill 5 M Aufstockung 2.000 18.11.2026 DE000BU0E352 08.06.2026 Bubill 11 M Aufstockung 2.000 12.05.2027 DE000BU0E410 15.06.2026 Bubill 6 M Aufstockung 2.000 09.12.2026 DE000BU0E378 15.06.2026 Bubill 12 M Neuemission 3.000 16.06.2027 DE000BU0E428 Summe 2. Quartal 37.000 ===

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