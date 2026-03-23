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Dow Jones News
23.03.2026 10:33 Uhr
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Bund lässt Emissionsplanung für 2. Quartal 2026 unverändert

DJ Bund lässt Emissionsplanung für 2. Quartal 2026 unverändert

DOW JONES--Der Bund lässt seine Emissionsplanung für das zweite Quartal 2026 gegenüber der Jahresvorschau von Dezember 2025 unverändert. Wie die zuständige Finanzagentur am Montag weiter mitteilte, werden lediglich die Angaben zu dem im zweiten Quartal zur Aufstockung vorgesehenen Multi-ISIN-Auktionen im 15-, 20- und 30-jährigen Laufzeitsegment bezüglich Laufzeitende und ISIN konkretisiert. Das Emissionsvolumen im zweiten Quartal beläuft sich damit auf 115,5 Milliarden Euro, wovon 78,5 Milliarden auf Kapitalmarkt- und 37 Milliarden Euro auf Geldmarktinstrumente entfallen.

Die Planung für das Gesamtjahr 2026 sieht ein Emissionsvolumen von 539 Milliarden Euro vor. Für 2025 hatte der Bund die Summe mit 380 Milliarden Euro beziffert. Damit macht sich das geplante Sondervermögen beim Emissionsvolumen bereits bemerkbar. Die Mittelbeschaffung erfolgt über Auktionen von konventionellen Bundeswertpapieren sowie die Emission Grüner Bundeswertpapiere, wie die zuständige Finanzagentur des Bundes bereits im Dezember mitgeteilt hatte.

In der aktuellen Mitteilung heißt es wie üblich, dass sich die in der Jahresvorschau genannten Vorhaben - je nach Finanzierungsbedarf und Liquiditätslage des Bundes und seiner Sondervermögen und je nach Kapitalmarktsituation - noch ändern können. Der Bund halte an seinem bekannt gegebenen Plan aber so weit wie möglich fest, um Investoren eine verlässliche Orientierung zu geben.

Die Aktualisierung der Emissionsplanung für das dritte Quartal soll im Juni veröffentlicht werden.

Nachfolgend eine Übersicht der für das zweite Quartal im einzelnen avisierten Emissionen: 

=== 
KAPITALMARKTINSTRUMENTE 
Termin   Instru- Lauf-  Art      Volumen Fälligkeit ISIN 
       ment  zeit         Mio EUR 
01.04.2026  Bund  7   Aufstockung  4.000  15.11.2032 DE000BU27014 
07.04.2026 Grüne Emission 
08.04.2026  Bund  10   Aufstockung  5.000  15.02.2036 DE000BU2Z064 
14.04.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.000  16.04.2031 DE000BU25067 
15.04.2026  Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockung) 
                      3.000 
21.04.2026 Schatz  2   Neuemission  6.000  14.06.2028 DE000BU22130 
22.04.2026  Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.000 
29.04.2026  Bund  10   Aufstockung  5.000  15.02.2036 DE000BU2Z064 
05.05.2026 Grüne Emission 
06.05.2026  Bund  7   Aufstockung  3.500  15.11.2032 DE000BU27014 
12.05.2026 Schatz  2   Aufstockung  6.000  14.06.2028 DE000BU22130 
13.05.2026  Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.500 
19.05.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.000  16.04.2031 DE000BU25067 
20.05.2026  Bund  10   Aufstockung  5.000  15.02.2036 DE000BU2Z064 
27.05.2026  Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.000 
02.06.2026 Schatz  2   Aufstockung  5.000  14.06.2028 DE000BU22130 
09.06.2026 Grüne Emission 
10.06.2026  Bund  10   Aufstockung  5.000  15.02.2036 DE000BU2Z064 
16.06.2026  Bobl  5   Aufstockung  5.000  16.04.2031 DE000BU25067 
17.06.2026  Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.500 
23.06.2026  Schatz  2   Aufstockung  5.000  14.06.2028 DE000BU22130 
24.06.2026  Bund 15/20/30 Multi-ISIN-Auktion (Aufstockungen) 
                      2.000 
Summe 2. Quartal              78.500 (ohne Grüne Bundeswertpapiere) 
 
=========================================================================== 
 
GELDMARKTINSTRUMENTE 
Termin   Instru- Lauf- Art      Volumen Fälligkeit ISIN 
       ment  zeit         Mio EUR 
13.04.2026 Bubill  6 M  Aufstockung  2.000  14.10.2026  DE000BU0E345 
13.04.2026 Bubill 12 M  Neuemission  3.000  14.04.2027  DE000BU0E402 
20.04.2026 Bubill  5 M  Aufstockung  2.000  16.09.2026  DE000BU0E337 
20.04.2026 Bubill 11 M  Aufstockung  2.000  17.03.2027  DE000BU0E394 
04.05.2026 Bubill  3 M  Aufstockung  2.000  19.08.2026  DE000BU0E329 
04.05.2026 Bubill  9 M  Aufstockung  3.000  17.02.2027  DE000BU0E386 
11.05.2026 Bubill  6 M  Aufstockung  2.000  18.11.2026  DE000BU0E352 
11.05.2026 Bubill 12 M  Neuemission  3.000  12.05.2027  DE000BU0E410 
18.05.2026 Bubill  5 M  Aufstockung  2.000  14.10.2026  DE000BU0E345 
18.05.2026 Bubill 11 M  Aufstockung  2.000  14.04.2027  DE000BU0E402 
01.06.2026 Bubill  3 M  Aufstockung  2.000  16.09.2026  DE000BU0E337 
01.06.2026 Bubill  9 M  Aufstockung  3.000  17.03.2027  DE000BU0E394 
08.06.2026 Bubill  5 M  Aufstockung  2.000  18.11.2026  DE000BU0E352 
08.06.2026 Bubill 11 M  Aufstockung  2.000  12.05.2027  DE000BU0E410 
15.06.2026 Bubill  6 M  Aufstockung  2.000  09.12.2026  DE000BU0E378 
15.06.2026 Bubill 12 M  Neuemission  3.000  16.06.2027  DE000BU0E428 
Summe 2. Quartal             37.000 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

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March 23, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)

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