Emittent / Herausgeber: TK Elevator GmbH / Schlagwort(e): Personalie

TK Elevator ernennt Brad Selleck zum Chief Operating Officer; Vincent Della Valle geht in den Ruhestand



23.03.2026 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Düsseldorf, 23. März 2026 - TK Elevator (TKE), ein weltweit führendes Unternehmen für vertikale Transport- und urbane Mobilitätslösungen, gibt die Ernennung von Brad Selleck zum Chief Operating Officer (COO) mit Wirkung zum 1. Mai 2026 bekannt. In seiner neuen Funktion wird Selleck direkt an CEO Uday Yadav berichten und die Bereiche Operations, Global High-Rise P&L, Engineering, Supply Chain sowie Product Line Management verantworten. Uday Yadav, CEO von TK Elevator, kommentierte: "Ich freue mich sehr, Brad in unserem Senior Leadership Team willkommen zu heißen, während wir die nächste Phase unserer Unternehmensentwicklung gestalten. Seine strategische Expertise und seine ausgeprägte Umsetzungsstärke werden für TKE ein bedeutender Erfolgsfaktor sein. Brad verfügt über eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz in Führungspositionen, ist eine teamorientierte Führungspersönlichkeit und wird eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung unserer 2030-Strategie, der Weiterentwicklung unseres Portfolios und der Stärkung unserer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit spielen." Selleck kommt von Husky Technologies, wo er fast vier Jahre lang in leitenden Funktionen tätig war - unter anderem als Chief Operating Officer und zuletzt als Chief Executive Officer. In dieser Zeit trug er maßgeblich zur Optimierung der operativen Abläufe bei und schärfte den Fokus des Unternehmens auf profitables Wachstum, Nachhaltigkeit, Innovation und Kundenerfolg. Zuvor sammelte Selleck umfassende Führungserfahrung in multinationalen Unternehmen, unter anderem als Vice President of Operations im Geschäftsbereich Communications Systems bei L3Harris Technologies Corporation, als Vice President Operations & General Manager bei UTC sowie als Vice President Manufacturing & Supply Chain bei Otis Elevator Co. in den USA. Brad Selleck folgt auf Vincent Della Valle, der TKE nach fünf erfolgreichen Jahren verlässt und in den Ruhestand tritt. In dieser Zeit spielte er eine entscheidende Rolle bei der Einführung von EOX - TK Elevators energieeffizienter, digital nativer Aufzugsplattform für niedrige und mittelhohe Gebäude - sowie beim Ausbau der Fertigungskapazitäten des Unternehmens. Yadav würdigte zudem die Leistungen von Vincent Della Valle: "Vincent hat maßgeblich dazu beigetragen, unsere Produktstrategie neu auszurichten, unsere Fertigungskompetenzen zu stärken und die Grundlagen für unseren langfristigen Erfolg zu legen. Wir sind ihm für seine Führung sehr dankbar und freuen uns, dass er uns auch künftig als Berater unterstützen wird." ÜBER TK ELEVATOR TK Elevator (TKE) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich des vertikalen Transports und der urbanen Mobilität. Wir bieten Technologie, die die Welt in Bewegung hält, von der Planung bis zur Installation und Wartung von Aufzügen, Fahrtreppen, Fahrsteigen, Fluggastbrücken, Treppenliften, Plattformliften und Privataufzügen aller Hersteller - überall und jederzeit. Mit unseren KI- und digitalen Lösungen sind der urbanen Mobilität keine Grenzen mehr gesetzt. TK Elevator wurde nach der Abspaltung vom thyssenkrupp Konzern im Jahr 2020 eigenständig. Im Geschäftsjahr 2024/2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 9,2 Milliarden €. Mit rund 50.000 Mitarbeitern, 25.000 Servicetechnikern und über 1.000 Standorten weltweit bewegt uns, was Menschen bewegt. TKE - Move Beyond. PRESSEBILDER

können hier heruntergeladen werden (Bildnachweis: TK Elevator). PRESSEKONTAKT

TK Elevator GmbH, press@tkelevator.com , tkelevator.com

Amy Flécher, amy.flecher@tkelevator.com , +49 162 616 9953



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News