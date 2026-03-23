Losheim am See (ots) -Steigende Betriebskosten - etwa durch zuletzt stark gestiegene Kraftstoffpreise - erhöhen die finanzielle Belastung für Autofahrerinnen und Autofahrer. Dennoch bleibt das eigene Auto für die meisten Menschen im Alltag unverzichtbar. Das zeigt der aktuelle KÜS Trend-Tacho.Für 78 Prozent der Befragten ist ein Leben ohne Auto grundsätzlich kaum vorstellbar. Nur 22 Prozent ziehen diese Möglichkeit überhaupt in Betracht. Selbst steigende Unterhaltskosten würden daran wenig ändern: Nur 12 Prozent sehen darin einen möglichen Grund, auf das eigene Auto zu verzichten, 88 Prozent schließen das aus. Entsprechend hoch ist die Aufmerksamkeit für die Kostenfrage: 80 Prozent legen großen Wert auf ein im Unterhalt günstiges Fahrzeug.Vor allem praktische Gründe sichern dem Auto seine zentrale Rolle. Für 98 Prozent der Befragten ist es enorm wichtig, jederzeit flexibel zu sein; lediglich 2 Prozent halten diesen Aspekt für weniger bedeutend. Ähnlich deutlich fällt die Bewertung der Alltagstauglichkeit aus: 97 Prozent schätzen sie besonders, nur 3 Prozent messen ihr eine geringere Bedeutung bei. Insgesamt nehmen 82 Prozent der Befragten das eigene Auto als sehr wichtig wahr.Bei emotionalen Aspekten bleibt der Blick vielfach pragmatisch. Für 81 Prozent ist das Auto vor allem ein Gebrauchsgegenstand - aber nicht nur. Denn gleichzeitig spielt die Freude am Autofahren eine große Rolle: 87 Prozent sagen ausdrücklich, dass ihnen Autofahren Spaß macht, nur für 13 Prozent steht dieser Aspekt nicht im Vordergrund."Das eigene Auto ist für viele Menschen seit langem wichtig - und es bleibt es auch", sagt KÜS-Hauptgeschäftsführer Peter Schuler. "Zugleich erklären viele Autofahrerinnen und Autofahrer, dass ihnen das Fahren Spaß macht. Der aktuelle KÜS Trend-Tacho ist damit auch ein klares Plädoyer für die Hauptuntersuchung: Sie ist unverzichtbar und sorgt für Sicherheit für alle, die am Straßenverkehr teilnehmen."Der Trend-Tacho wird für die KÜS und das Fachmagazin kfz-betrieb von Wolk & Nikolic After Sales Intelligence GmbH (Köln) erstellt. Es handelt sich um eine Online-Befragung von 1000 Personen. Zielpersonen sind Pkw-Fahrer, die im Haushalt für Fragen rund um das Auto mitverantwortlich sind. Die Befragung wurde im Februar 2026 durchgeführt. Die Gewichtung der Befragungsergebnisse erfolgt mit den KBA-Daten (Bestandsanteile Pkw-Marken, Alterssegmente).Über KÜSDie KÜS ist in Deutschland seit 1991 als Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation amtlich anerkannt.Mit rund 8.000 Untersuchungsstellen, 1.800 Prüfingenieurinnen und Prüfingenieuren sowierund fünf Millionen Fahrzeuguntersuchungen pro Jahr ist die KÜS ein gefragter Dienstleistermit ausgeprägter Kompetenz in Fahrzeugsicherheit und Mobilität. Das Dienstleistungs-Portfolioreicht von amtlichen Fahrzeuguntersuchungen und Sachverständigen-Tätigkeiten (Schadengutachten,Wertgutachten) über Schulungsangebote bis hin zu IT-Lösungen.Zur KÜS-Unternehmensgruppe gehören die KÜS als Überwachungsorganisation, die KÜS TechnikGmbH als Technischer Dienst der KÜS, die KÜS DATA GmbH mit eigenem Hochleistungs-Rechenzentrumfür maximale Datensicherheit, die KÜS Akademie GmbH für die Aus- und Weiterbildung,die KÜS Automotive GmbH für Fahrzeuggutachten sowie die KÜS Service GmbH mitExpertise u. a. in Arbeitssicherheit und Datenschutz.Als expandierender Spezialist für Verkehrssicherheit stellt sich die KÜS konsequent den Anforderungeneiner Mobilität, die sich aktuell rasant verändert.Pressekontakt:KÜSPresse & UnternehmenskommunikationTel.: 06872/9016-380E-Mail: presse@kues.deOriginal-Content von: KÜS-Bundesgeschäftsstelle, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116601/6241150