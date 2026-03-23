Berlin (ots) -Die Bundeswehr ist eine Welt, die Außenstehenden oft fremd ist - so gibt es für Soldaten kaum externe Unterstützung, während Probleme intern häufig nicht offen angesprochen werden können. Mit dem Soldatenhilfe e.V. haben Gründungsmitglied Saad Chahrrour und weitere erfahrene Soldaten einen Verein gegründet, der Bundeswehrsoldaten unbürokratische und diskrete Unterstützung bietet. Vor welchen Herausforderungen Soldaten im Alltag stehen und welche Lösungen der Soldatenhilfe e.V. bereithält, erfahren Sie hier.Die Soldaten der deutschen Bundeswehr geben jeden Tag ihr Bestes, um die Souveränität, das Staatsgebiet sowie die Bürger ihres Landes zu schützen. Sie tragen maßgeblich zur Widerstandsfähigkeit von Staat und Gesellschaft gegen äußere Bedrohungen bei und leisten damit einen wichtigen Beitrag für das Land. Als Angehörige der Streitkräfte stehen Bundeswehrsoldaten gleichzeitig vor sehr spezifischen Herausforderungen, die fachkundige Unterstützung erfordern. Vor allem, wenn es um heikle Themen, wie beispielsweise Beschwerden, mentale Erkrankungen oder das Durchsetzen der eigenen Rechte geht, sollten sie gut abwägen, wem sie sich anvertrauen. "Viele Soldaten haben sowohl privat als auch beruflich äußerst spezifische Probleme, aber keinen Ansprechpartner, der sie versteht und diskret behandelt", verrät Saad Chahrrour, Gründungsmitglied des Soldatenhilfe e.V."Es braucht eine neutrale Anlaufstelle, bei der Bundeswehrsoldaten Hilfe erwarten können, aber keine Konsequenzen fürchten müssen", ergänzt der Soldat und Bundeswehr-Experte. Nach vielen Jahren Berufserfahrung und verschiedenen Einsätzen kennt Saad Chahrrour die Probleme der Soldaten genau und hat eine innovative Lösung entwickelt: Gemeinsam mit weiteren Soldaten, die allesamt über einen beeindruckenden militärischen Werdegang und jahrelange Erfahrung verfügen, hat er den Soldatenhilfe e.V. ins Leben gerufen. In dem Verein finden Soldaten fachkundige Ansprechpartner, die ihre spezifischen Bedürfnisse verstehen und schnelle sowie unkomplizierte Unterstützung in verschiedenen Bereichen leisten. Neben modernen Kommunikationsmitteln zeichnet sich das Angebot des Soldatenhilfe e.V. dabei insbesondere durch Anonymität, Neutralität und Diskretion aus.Zeitgemäße Unterstützung für die neue Soldaten-GenerationDas Dienstleistungsangebot des Soldatenhilfe e.V. basiert auf dem Grundsatz Anonymität, Neutralität, Diskretion und setzt auf eine benutzerfreundliche Chatfunktion, die jeder Soldat ohnehin schon auf seinem Handy installiert hat. Darüber erhalten Soldaten unkomplizierten Zugang zu erfahrenen Experten mit jahrzehntelanger Berufserfahrung bei der Bundeswehr. Die Unterstützung umfasst sowohl klassische Themen des Soldatenalltags wie Trennungsgeld, Versetzungen, Umzugskosten, Kindergeld, Familienzuschlag, als auch komplexere Bereiche wie wehrrechtliche Fragen, steuerliche Angelegenheiten und versicherungstechnische Herausforderungen. "Basierend auf ihrem großen Erfahrungsschatz können unsere Ansprechpartner nahezu alle Fragen schnell, unkompliziert und diskret beantworten", erklärt Saad Chahrrour. "Egal, ob es um alltägliche Bürokratie oder spezifische Anliegen geht - wir stehen den Soldaten mit Rat und Tat zur Seite.Der Soldatenhilfe e.V. plant zukünftig, neben einer Rechtsberatung auch Hilfe in psychologischen Angelegenheiten anzubieten. Ziel ist es, eine diskrete und neutrale Anlaufstelle zu schaffen, an die sich Mitglieder bei Bedarf vertrauensvoll wenden können - das Motto hierbei lautet: Anonymität, Neutralität, Diskretion. "Wer auf offiziellem Weg um psychotherapeutische Hilfe ersucht, muss direkt mit einem Aktenvermerk rechnen", so Saad Chahrrour. "Ein solcher Eintrag kann für einen Soldaten langfristige Folgen haben."Der Chat des Soldatenhilfe e.V. wird hingegen eine Möglichkeit bieten, sich anonym mit fachkundigen Personen auszutauschen, um zu prüfen, ob psychotherapeutische Hilfe nötig ist und gegebenenfalls eine private Vermittlung in Anspruch zu nehmen. So helfen die Experten den Soldaten beim grundlegenden Ablauf und erklären ihnen das Prozedere innerhalb der Bundeswehr, um ihnen den Weg in die Behandlung zu vereinfachen. Ebenso liefern sie in ihrer Betreuung eine Voreinschätzung: Hierbei soll geklärt werden, ob eine qualifizierte Behandlung über die Bundeswehr überhaupt notwendig ist, oder ob die Grundproblematik alternativ auch analytisch zu lösen ist. Trifft letzteres zu, stützt der Soldatenhilfe e.V. Betroffene durch einen vertrauensvollen Austausch und hilft ihnen, wieder zu alter Form zurückzufinden.Umfassende Absicherungsberatungen runden das Angebot des Soldatenhilfe e.V. ab. Viele Soldaten zahlen monatlich hohe Beiträge in dem Glauben, gut abgesichert zu sein - bis ein Unfall im Auslandseinsatz passiert und die Versicherung plötzlich nicht greift. Denn klassische Verträge schließen genau solche Fälle oft aus. "Wenn schon Geld gezahlt wird, dann bitte so, dass die Soldaten mit bestem Wissen und Gewissen wirklich geschützt sind", so Saad Chahrrour. Der Soldatenhilfe e.V. setzt auf spezialisierte Beratung, die genau diese Lücken schließt und echte Sicherheit bietet.Saad Chahrrour: Mit Leidenschaft für die Bundeswehr und unermüdlichem Einsatz für SoldatenSaad Chahrrour beschreibt sich selbst als "ganz normalen Typen", doch seine Geschichte ist alles andere als gewöhnlich. Seine Eltern kamen in den 70er Jahren aus Syrien nach Deutschland, um zu studieren. Schon früh wurde Saad Chahrrour mit der Öffentlichkeitsarbeit seiner Eltern vertraut - besonders durch seine Mutter, die sich intensiv in der Vereinsarbeit, Öffentlichkeitsarbeit und im Ehrenamt engagierte. "Ich bin quasi mit dieser Arbeit groß geworden", erklärt Saad Chahrrour.Der Verlust seiner Mutter vor zehn Jahren, die bei einem tragischen Unfall ums Leben kam, hinterließ eine tiefe Lücke - sowohl in ihrer Arbeit als auch im Leben der Menschen, die auf ihre Unterstützung angewiesen waren. Seitdem trägt Saad Chahrrour ihren Wunsch in sich, dieses Engagement auf seine Weise mit Leidenschaft fortzusetzen. Sein Weg führte ihn zur deutschen Bundeswehr, in der Saad Chahrrour 2007 seinen ersten Dienst antrat. Nach mehreren Einsätzen stieg er zum Personaloffizier auf und war in diesem Rahmen für die Personalauswahl, Ausbildung und Personalstrukturerhaltung im Katastrophenschutz verantwortlich. Die Unterstützung der Rückholung afghanischer Ortskräfte und die Begleitung verschiedener Krisen, wie die Flüchtlingskrise oder die Corona-Pandemie, waren weitere Stationen für Saad Chahrrour, bevor er sich schließlich der zivilen Verteidigung im öffentlichen Dienst verschrieb."Ich bin Ehemann und Vater und in meinem Herzen für immer Soldat", ergänzt Saad Chahrrour. Dabei lebt er ganz nach dem Motto "Einmal Soldat, immer Soldat!" und möchte damit nicht nur junge Anwärter motivieren, sich Hilfe und Unterstützung zu suchen, sondern auch alteingesessene Soldaten für diese Veränderungen begeistern. Auch wenn es zu spät oder zwecklos erscheint. "Der Zug ist noch nicht abgefahren - wir lassen keinen Kameraden im Stich", fügt er hinzu.Von seinem großen Erfahrungsschatz und einem soliden Netzwerk wertvoller Kontakte profitieren heute die Mitglieder des Soldatenhilfe e.V. "Unser Ziel ist es, deutschen Soldaten mit einer modernen Dienstleistung und neutralen Ansprechpartnern bei der Bewältigung ihrer täglichen Herausforderungen zu unterstützen und ihnen damit einen echten Mehrwert zu bieten. Unsere zentralen Bedingungen Anonymität, Neutralität und Diskretion stehen dabei immer im Mittelpunkt", verrät Saad Chahrrour über die Mission des Soldatenhilfe e.V.Sie sind Soldat und wünschen sich zeitgemäße, unkomplizierte und diskrete Unterstützung bei bürokratischen, steuerlichen oder versicherungstechnischen Themen? Dann melden Sie sich jetzt bei Saad Chahrrour und erfahren Sie mehr über das Angebot des Soldatenhilfe e.V. (https://www.soldatenhilfe.de/)!Pressekontakt:Soldatenhilfe e.V.Friedrichstraße 171, 10117 Berlininfo@soldatenhilfe.dewww.soldatenhilfe.deOriginal-Content von: Soldatenhilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181824/6241144