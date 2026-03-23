Trotz der aktuell angespannten Lage an den Börsen nutzen Insider die schwächelnden Kurse bei einigen Aktien zu neuen Käufen. Diese Transaktionen sollten Anleger genauer unter die Lupe nehmen. Kommt es zu Insider-Käufen bei Aktien, dann ist das häufig für Investoren ein positives Signal. Ursache: Den Kaufenden wird aufgrund ihrer Position unterstellt, mehr Wissen zu haben als der Rest des Marktes und mögliche gute Nachrichten schon im Vorfeld vorherzusehen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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