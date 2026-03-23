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onemarkets Blog
23.03.2026 10:39 Uhr
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Nahost Konflikt sorgt weiterhin für schwache Märkte

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenauftakt deutlich schwächer. Der DAX setzte seine Abwärtsbewegung fort und blieb auch im frühen Handel klar unter Druck. Eine ähnliche Entwicklung war an den internationalen Börsen zu beobachten: Der Euro Stoxx 50 gab nach, während auch die großen US-Indizes im Minus lagen.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum der heutigen Marktbewegungen steht die weitere Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Das am Wochenende formulierte Ultimatum Washingtons an Teheran sowie die iranische Drohung, die Straße von Hormus zu schließen, verschärfen die geopolitische Unsicherheit erheblich. Die Meerenge gilt als zentraler Knoten des globalen Ölhandels und jede Einschränkung hätte unmittelbare Folgen für Energiepreise und Inflationserwartungen.

Parallel dazu geraten die Notenbanken unter wachsenden Handlungsdruck. Steigende Ölpreise erhöhen die Gefahr eines erneuten Inflationsschubs.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Salzgitter

Die Aktie des Stahlkonzerns geriet massiv unter Druck und zählte zu den schwächsten Werten im MDax. Auslöser waren die vorgelegten Geschäftszahlen für 2025, die zwar eine deutliche Reduzierung des Jahresverlusts zeigten, die hohen Markterwartungen jedoch nicht erfüllten. Hinzu kommt das äußerst schwierige Branchenumfeld. Der stark gestiegene Ölpreis belastet die Konjunkturaussichten.

Vonovia

Auch Immobilienwerte gaben deutlich nach, allen voran der DAX-Konzern Vonovia. Die Aktie rutschte kräftig ab und führte zeitweise die Verliererliste an. Steigende Energiepreise und die wachsende Sorge vor längerfristig höheren Zinsen verschlechtern das Umfeld für zinssensitive Geschäftsmodelle spürbar.

Gerresheimer

Im SDax sorgte Gerresheimer für auffällige Bewegungen in die entgegengesetzte Richtung der Vorwoche. Nach dem jüngsten Kurssprung infolge von Übernahmefantasie kam es nun zu deutlichen Gewinnmitnahmen.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
X-DAX Bear UN5QCE 26,2 24551,46523 Punkte 8,43 Open End
DAX Bull UG4ZBN 5,91 21436,668876 Punkte 42,25 Open End
DAX Bear UN407U 13,05 23277,303347 Punkte 16,66 Open End
DAX Bull UG4ZC0 4,6 21562,397122 Punkte 46,24 Open End
DAX Bull UG4ZEA 1,60 21863,039043 Punkte 135,93 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.03.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Cap Omega Letzter Bewertungstag
DAX Call UG7GHB 13,80 22500,00 Punkte 8,07 18.09.2026
Tesla Inc. Call HD4QTT 7,20 290,00 USD 3,69 17.06.2026
Citigroup Inc. Call HD6SU7 1,21 100,00 USD 5,39 17.06.2026
General Motors Co. Call UN06F1 0,47 80,00 USD 6 16.09.2026
Schneider Electric SA Call UG1NUR 0,20 300,00 EUR 12,01 17.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.03.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX Long UN5NLP 0,76 21371,838667 Punkte 22 Open End
DAX Long UN6022 6,97 20888,177333 Punkte 15 Open End
Tesla Inc Long UN4W73 1,18 331,385139 USD 10 Open End
DAX Long UG6H8P 2,29 17912,529672 Punkte 5 Open End
DAX Short UN2C81 4,49 23124,371152 Punkte -30 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.03.2026; 10:30 Uhr;

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