Das Edelmetall hat gegenüber seinem Allzeithoch inzwischen fast die Hälfte seines Wertes verloren. Anleger sollten sich eingestehen: Die Rallye ist gelaufen! Weder Donald Trump noch der Iran lassen locker Im Iran-Krieg zeichnet sich nach wie vor kein Ende der Kampfhandlungen ab. Ganz im Gegenteil: Aus der Region wurden am Wochenende weitere Luftangriffe gemeldet, während die Auseinandersetzung auch verbal weiter eskaliert ist. Sollte Iran die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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