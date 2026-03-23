Linz (www.anleihencheck.de) - Der EUR-Zinssatz auf 10 Jahre setzt seine Rally über 3% fort, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es werde auf den Märkten allgemein von höheren Zinsen ausgegangen. Über das Wochenende hinweg sei nun ein konsequenter Durchbruch über 3,08% gelungen. Diese Steigerungen in den letzten Tagen hätten das Potenzial die langfristige Zinsen über 3,50% zu heben. Dies sei zuletzt zum Höhepunkt der Inflation vor knapp 3 Jahren der Fall gewesen. Die Märkte würden Zinserhöhungen der Notenbanken und das immense Risiko für die Weltwirtschaft immer stärker einpreisen. Die konitnuierliche Eskalation im Iran-Konflikt sei pures Gift für die Funktionsfähigkeit der Märkte. Allgemein könnte man davon ausgehen, dass in dieser Thematik noch nicht das letzte Wort gesprochen werde. (23.03.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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