Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die letzte Woche war geprägt von einer neuen Welle der Verunsicherung im Zusammenhang mit den Angriffen auf Energieförderanlagen am Persischen Golf, so die Analysten der Helaba.In Qatar sei beispielsweise berichtet worden, dass 17% der LNG-Förderung für bis zu fünf Jahre gestört seien. Die Gaspreise seien in der Folge erneut deutlich gestiegen und lägen nun rund doppelt so hoch wie vor dem Ausbruch des Krieges. Auch die Ölnotierungen in Europa hätten phasenweise erneut bis auf knapp 120 USD/Fass zugelegt. Die Sorgen vor den inflationären und konjunkturellen Folgen hätten daher deutlich zugenommen. Währenddessen hätten die wichtigen Notenbanken die Leitzinsen zunächst unverändert gelassen und auf Risiken verwiesen. Die EZB habe zum Ausdruck gebracht, dass es zu früh sei für eine geldpolitische Reaktion, eine weitere Verschlechterung der Inflationsperspektiven würde aber den Druck in Richtung Zinserhöhung im April steigen lassen. Derweil gebe es kein Zeichen für ein baldiges Kriegsende und so werde auch der Wochenbeginn von dem Thema dominiert. ...

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