Porsche debütiert in der zweiten Jahreshälfte mit dem Cayenne Electric in Südkorea. Außerdem bestätigt das Unternehmen jetzt, dass wie vorab durchgesickert ab diesem Jahr alle in Südkorea verkauften Porsche-Stromer mit koreanischen Batteriezellen ausgestattet sein werden. Den neue Cayenne Electric hat Porsche Mitte November 2025 offiziell vorgestellt. Die Serienfertigung des PPE-Stromers läuft seit rund eineinhalb Monaten in der Slowakei. Nun kommt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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