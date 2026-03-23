© Foto: dpa-BildfunkTrumps 48-Stunden-Frist zur Öffnung der Straße von Hormus läuft heute aus. Gleichzeitig sind zentrale Energieanlagen zerstört. Die IEA warnt vor einer Krise größer als frühere Öl- und Gasschocks zusammen.Die Ölpreise stehen zu Wochenbeginn unter massivem Druck durch die Eskalation im Nahen Osten - und im Zentrum steht eine Frist, die noch am heutigen Montag ausläuft. US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran am Samstag ein 48-Stunden-Ultimatum gestellt, die Straße von Hormus vollständig wieder zu öffnen. Diese Frist endet am Montagabend in Washington - und wirkt laut Marktbeobachtern wie eine "48-stündige tickende Zeitbombe erhöhter Unsicherheit". Teheran reagierte mit scharfen …Den vollständigen Artikel lesen
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