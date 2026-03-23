Berlin (ots) -Kommunalkongress der CDU/CSU-Bundestagsfraktion über zukunftsfähige InnenstädteDie CDU/CSU-Bundestagsfraktion diskutiert am Mittwoch, 25. März 2026 im Rahmen eines Kommunalkongresses Facetten zukunftsfähiger Innenstädte: Dazu erklärt der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Klaus Mack:"Wir möchten die Debatte darüber führen, wie unsere Innenstädte und Innenortslagen Orte bleiben, an denen sich Menschen gerne aufhalten. Zukunftsfähige Innenstädte und Innenortslagen sind für ein gelingendes Miteinander unserer Gesellschaft von großer Bedeutung. Viele Bürgerinnen und Bürger haben das Gefühl, sich in ihrer eigenen Stadt nicht mehr wohlzufühlen und verlieren das Vertrauen in den Staat. Das hat vielfältige Gründe.Im innerstädtischen Erscheinungsbild gehen mangelhafte Ordnung und Sicherheit oft mit leerstehenden Immobilien und Verwahrlosung und Vermüllung einher. Drei zentrale Voraussetzungen für zukunftsfähige Innenstädte und Innenortslagen sind Sauberkeit, Sicherheit und Lebendigkeit. Eine Innenstadt, die ungepflegt wirkt, schreckt Menschen ab. Eine Innenstadt, in der sich Menschen unsicher fühlen, verliert Besucher. Und eine Innenstadt ohne Handel, Gastronomie und Kultur verliert ihre Seele.In drei Panels und einer abschließenden Podiumsrunde werden wir darüber diskutieren, wie Sauberkeit, Sicherheit und Lebendigkeit zu Wohlbefinden, Lebensqualität und einer hohen Aufenthaltsqualität in Innenstädten und Innenortslagen beitragen und welche positiven Änderungen Politik und Verwaltung vornehmen können. Mehr als 200 Interessenten haben ihre Teilnahme zugesagt. Das zeigt deutlich: Das Thema, über das wir sprechen, bewegt viele Menschen in unserem Land."Der Kongress beginnt am Mittwoch, 25. März 2025 um 16.30 Uhr (Einlass ab 15.30 Uhr) auf der Fraktionsebene des Reichstagsgebäudes.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/6241201