Neue "Deploy-Anywhere"-Lösung setzt Branchenstandard für Sicherheit, Verfügbarkeit und Compliance in kritischen Sektoren

Heute kündigte RSA, der führende Anbieter von Identitätslösungen mit Schwerpunkt auf Sicherheit, auf der RSAC-Konferenz 2026 die Einführung von RSA ID Plus Sovereign Deployment an eine bahnbrechende Weiterentwicklung im Bereich hochsicherer Identitätslösungen, die speziell auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten ist, die eine ständige Verfügbarkeit gewährleisten, Richtlinien und Gesetze zur Datenhoheit einhalten und sich gegen komplexe, hartnäckige Bedrohungen schützen müssen.

RSA ID Plus Sovereign Deployment ist die nächste Entwicklungsstufe von RSA ID Plus, der sichersten Sicherheitsplattform für Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) auf dem Markt, die umfassende Funktionen für Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), SSO und Zugriff bietet. RSA ID Plus Sovereign Deployment verfügt über eine neue "Deploy-Anywhere"-Funktion, die es Behörden, Finanzdienstleistern, Betreibern kritischer Infrastrukturen und Organisationen im Gesundheitswesen ermöglicht, ihre Identitätsinfrastruktur zu modernisieren und dabei weiterhin die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften einzuhalten.

Im Gegensatz zu anderen Anbietern, die je nach den Lizenzen und Entscheidungen eines Unternehmens nur eingeschränkte Technologien oder Funktionen anbieten, setzt RSA konsequent auf die Bereitstellung umfassender Identitätsmanagement-Funktionen unabhängig von der Umgebung. Die "Deploy-Anywhere"-Fähigkeit von RSA ID Plus Sovereign Deployment ermöglicht es Unternehmen, moderne, umfassende Identitätsfunktionen an jedem beliebigen Ort bereitzustellen, einschließlich privater Clouds, Multi-Cloud-Umgebungen, On-Premises-Lösungen und Air-Gapped-Konfigurationen. Diese Fähigkeit ermöglicht es Behörden, Finanzdienstleistern, Betreibern kritischer Infrastrukturen und Organisationen im Gesundheitswesen, ihre Identitätsinfrastruktur zu modernisieren und dabei weiterhin die höchsten Standards in Bezug auf Sicherheit, Verfügbarkeit und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften einzuhalten.

"RSA ID Plus Sovereign Deployment ist eine direkte Antwort auf das sich verschärfende regulatorische Umfeld, die betrieblichen Realitäten und die neuen Bedrohungen, denen unsere Kunden ausgesetzt sind", sagte Greg Nelson, CEO von RSA. "Wir haben diese Lösung für Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen entwickelt, bei denen Ausfälle keine Option und Kompromisse undenkbar sind. RSA ID Plus Sovereign Deployment stellt sicher, dass Regierungsbehörden, Finanzdienstleister, das Gesundheitswesen und kritische Infrastrukturen die höchsten Standards für Datenhoheit, Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Sicherheitsintegrität einhalten."

"In einer Bedrohungslandschaft, in der Stillstand eine Schwachstelle darstellt, legt RSA die Messlatte höher", sagte Kevin Orr, President von RSA Federal and Strategic. "RSA ID Plus Sovereign Deployment ist die erste und einzige Full-Stack-Identitätslösung, die es Regierungsbehörden, Finanzdienstleistern, kritischen Infrastrukturen und Organisationen im Gesundheitswesen ermöglicht, ihre Identitätsinfrastruktur zu modernisieren und dabei gesetzliche Anforderungen zu erfüllen sowie die betriebliche Komplexität zu bewältigen ohne jemals Kompromisse bei Sicherheit oder Verfügbarkeit einzugehen."

RSA ID Plus Sovereign Deployment übertrifft die Compliance-Anforderungen und wurde entwickelt, um die Organisationen zu schützen, die am meisten zu verlieren haben. Die Lösung steht im Einklang mit der Executive Order 14028, OMB M-22-09, OMB M2-24-14, NIS2, DORA sowie globalen Vorschriften zu Cybersicherheit und Datenhoheit. Ob in Private-Cloud-, Multi-Cloud-, On-Premises- oder Air-Gapped-Konfigurationen eingesetzt ID Plus Sovereign Deployment gibt Organisationen die Kontrolle zurück und schützt sensible Daten vor den hartnäckigsten und finanzstärksten Angreifern der Welt, selbst wenn die Konnektivität ausfällt. Die Lösung bietet:

Einheitliche Authentifizierung, Zugriff, Verzeichnis sowie Identitäts-Governance und -Verwaltung (IGA) überall: in Private-Cloud-, Multi-Cloud-, On-Premises- und Air-Gapped-Konfigurationen dort, wo das Risiko für Unternehmen liegt, und nicht dort, wo die Grenzen eines Anbieters enden

End-to-End-Phishing-resistente passwortlose Authentifizierung, die den häufigsten und folgenschwersten Angriffsvektor in Cloud, Desktop und Rechenzentrum eliminiert, mit mehreren Optionen für passwortlose Offline-Authentifizierung damit die Sicherheit auch dann gewährleistet ist, wenn alles andere ausfällt

Sicherer Zugriff gegen fortgeschrittene Bedrohungen und Bypass-Angriffe, die über Phishing hinausgehen, mit RSA Mobile Lock und RSA Risk AI

Mobile Lock und RSA Risk AI Betrugsprävention am Helpdesk über RSA Help Desk Live Verify

Help Desk Live Verify Verbesserte Ausfallsicherheit: RSA ID Plus Sovereign Deployment kann zusammen mit RSA Authentication Manager bereitgestellt werden, um redundante Authentifizierungs- und Zugriffsfunktionen bei Cloud-Ausfällen bereitzustellen

Teilnehmer der RSAC-Konferenz sind herzlich eingeladen, RSA am Stand N 6253 zu besuchen, um eine Vorschau auf RSA ID Plus Sovereign Deployment zu erhalten.

Ressourcen

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RSA Lösungsübersicht: ID Plus Sovereign Deployment

Lösungsübersicht: ID Plus Sovereign Deployment RSA Mobile Lock

Mobile Lock RSA Risk AI

Risk AI RSA Help Desk Live Verify

Über RSA

Die KI-gestützte RSA Unified Identity Platform schützt die sichersten Organisationen der Welt vor den gefährlichsten Cyberangriffen von heute und morgen. RSA bietet die erforderlichen Funktionen in den Bereichen Identitätsinformationen, Authentifizierung, Zugriff, Governance und Lebenszyklus, um Bedrohungen entgegenzuwirken, den Zugriff zu sichern und die Einhaltung von Vorschriften zu ermöglichen. Mehr als 9.000 Unternehmen, für die Sicherheit von höchster Bedeutung ist, vertrauen bei der Verwaltung von mehr als 60 Millionen Identitäten in lokalen, hybriden und Multi-Cloud-Umgebungen auf RSA. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website. Dort können Sie auch unseren Vertrieb kontaktieren, einen Partner finden oder ausführlichere Informationen über RSA einholen.

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