FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DSB SOV 24/34 MTN XS2847684938
CASTELLUM 24/30 MTN XS2895710783
NATURGY FIN. 24/30 MTN XS2908177145
NATURGY FIN. 24/34 MTN XS2908178119
PROL.I.F.II 24/34 MTN XS2908897742
CRITER.CAIXA 24/29 MTN XS2909825379
AB/FROM ONWARDS 23.03.2026 10:58 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DSB SOV 24/34 MTN XS2847684938
CASTELLUM 24/30 MTN XS2895710783
NATURGY FIN. 24/30 MTN XS2908177145
NATURGY FIN. 24/34 MTN XS2908178119
PROL.I.F.II 24/34 MTN XS2908897742
CRITER.CAIXA 24/29 MTN XS2909825379
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