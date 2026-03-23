Stuttgart (ots) -Steigende Energiepreise, unsichere politische Rahmenbedingungen und das absehbare Ende der EEG-Förderung stellen Investoren vor neue Herausforderungen: Klassische Modelle verlieren an Attraktivität, während gleichzeitig das Interesse an nachhaltigen Sachwerten wächst. Doch wie lassen sich Photovoltaik-Investments künftig transparent, vergleichbar und wirtschaftlich sinnvoll umsetzen?Private und unternehmerische Investoren sehen sich zunehmend mit einem komplexen Spannungsfeld konfrontiert: Während klassische Kapitalanlagen an Renditestärke verlieren und steuerliche Belastungen steigen, wächst gleichzeitig der Wunsch nach planbaren, langfristigen Erträgen aus realen Sachwerten. Besonders im Bereich der Photovoltaik entstehen dabei völlig neue Unsicherheiten - nicht zuletzt durch das absehbare Auslaufen der EEG-Förderung bis Ende 2026 und die zunehmenden Herausforderungen in der Direktvermarktung von Strom. Viele Investoren stehen daher vor der Frage, wie sie auch ohne staatliche Förderung wirtschaftlich tragfähige Projekte identifizieren können. Fehlende Transparenz, schwer vergleichbare Projektdaten und unklare Wirtschaftlichkeitsprognosen erschweren fundierte Entscheidungen erheblich. "Ohne klare Entscheidungsgrundlagen und belastbare Kennzahlen laufen Investoren Gefahr, Fehlentscheidungen mit direkten Auswirkungen auf Rendite und Planungssicherheit zu treffen", erklärt Mark Breit, Gründer von PVMarktplatz."Genau hier setzen wir an: Transparenz, Vergleichbarkeit und fundierte Entscheidungsgrundlagen sind der Schlüssel für erfolgreiche Photovoltaik-Investments - insbesondere in einem Markt, der sich gerade neu strukturiert", ergänzt Marc Hegemann, Mitgründer von PVMarktplatz. Mit dem Relaunch der Plattform verfolgen er und Mark Breit das Ziel, Investoren einen klar strukturierten Zugang zu geprüften Projekten und belastbaren Daten zu ermöglichen. Beide Gründer vereinen dabei umfassende Erfahrung aus unterschiedlichen Perspektiven: Während Mark Breit seit über einem Jahrzehnt tief in der technischen Umsetzung, Planung und Betriebsführung von Photovoltaikanlagen verwurzelt ist, bringt Marc Hegemann fundierte Vertriebsexpertise sowie einen klaren Fokus auf Investmentstrukturen mit. Gemeinsam haben sie mit PVMarktplatz eine Plattform geschaffen, die technisches Know-how mit wirtschaftlicher Analyse verbindet und damit eine neue Grundlage für Investitionsentscheidungen im Bereich erneuerbarer Energien legt.Transparenz auf einen Blick: Der Relaunch von PVMarktplatzMit dem umfassenden Relaunch von PVMarktplatz im Jahr 2026 schaffen Mark Breit und Marc Hegemann vor allem aber eine digitale Handelsplattform, die gewerbliche Photovoltaik-Investments erstmals strukturiert und transparent vergleichbar macht. Kernstück der überarbeiteten Plattform ist ein transparenter Gesamtüberblick über alle verfügbaren Photovoltaik-Projekte - inklusive direkter Leistungs- und Wirtschaftlichkeitsdaten. Investoren erhalten Zugriff auf zentrale Projektdaten wie Anlagengröße, Standort, Vergütungsstruktur, Laufzeit sowie auf prognostizierte und bereits laufende Cash-Flows.Sowohl Dachanlagen als auch Freiflächenanlagen im gewerblichen Segment werden dabei in standardisierter Form aufbereitet, sodass eine objektive Analyse und ein direkter Vergleich verschiedener Projekte möglich werden. "Unser Ziel war es, einen Marktplatz zu schaffen, auf dem Investoren nicht erst mühsam Informationen zusammensuchen müssen, sondern alle relevanten Kennzahlen auf einen Blick verfügbar haben", verrät Mark Breit.Geprüfte Projekte, klare Kennzahlen: Investitionsmöglichkeiten auf der PlattformNeben klassischen Direktinvestitionen in Photovoltaik-Projekte ermöglicht die Plattform auch Investitionen in erneuerbare Energien auf Basis moderner PPA-Modelle - also langfristiger Stromlieferverträge, die unabhängig von staatlicher Förderung planbare Erträge sichern. Ergänzt werden diese durch Speicherlösungen sowie klar definierte technische Standards und eine strukturierte Zahlungs- und Bau-Risikoabsicherung für Käufer.Steuerliche Instrumente wie der Investitionsabzugsbetrag und Sonderabschreibungen werden dabei ebenso berücksichtigt. Investoren profitieren zudem von einer fundierten Analyse der Marktmechanismen im Photovoltaik-Sektor sowie einer Bewertung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einzelner Solarprojekte. "Wer heute in Photovoltaik investiert, muss verstehen, wie sich Vergütungsmodelle, Netzanschluss und Betriebsführung auf die tatsächliche Rendite auswirken: Genau das bilden wir auf der Plattform ab", betont Marc Hegemann.Persönliche Begleitung durch erfahrene InvestmentexpertenNeben der digitalen Plattform stellt PVMarktplatz auch die persönliche Betreuung durch erfahrene Investmentexperten in den Mittelpunkt. So werden Investoren bei der Analyse und Bewertung von Photovoltaik-Projekten aktiv begleitet - von der Prüfung von Wirtschaftlichkeitsprognosen über die Analyse von Cash-Flow-Strukturen bis hin zur Identifikation konkreter Risikofaktoren bei einzelnen PV-Investments.Diese Begleitung basiert auf langjähriger Erfahrung im Bereich gewerblicher Photovoltaik-Investments und ermöglicht es Investoren, fundierte Entscheidungen zu treffen, ohne selbst über tiefes Branchenwissen verfügen zu müssen. "Viele unserer Kunden kommen mit konkreten Renditevorstellungen zu uns, wissen aber oft noch nicht, welche Projekttypen dazu passen und welche Risiken sie dabei eingehen. Auch hierbei wollen wir die nötige Unterstützung bieten", so Mark Breit.Batteriespeicher als nächster Schritt: Die Plattform wächstMit der geplanten Integration von Batteriespeicherprojekten entwickelt sich PVMarktplatz darüber hinaus konsequent in Richtung integrierter Energielösungen. Batteriespeicher ergänzen klassische PV-Dachanlagen und Freiflächenanlagen als zusätzliche Infrastruktur und eröffnen dabei neue Erlösmodelle: Durch den Speicherbetrieb lassen sich Strommengen gezielt vermarkten und gleichzeitig ein aktiver Beitrag zur Netzstabilität leisten.Für Investoren bedeutet das eine wirtschaftliche Ergänzung bestehender Photovoltaikanlagen und die Möglichkeit, ihr Portfolio um eine wachsende Assetklasse zu erweitern. "Batteriespeicher sind keine Zukunftsmusik mehr. Im Gegenteil: Sie sind heute bereits ein wirtschaftlich relevanter Baustein moderner Energieinfrastruktur. Deshalb werden wir sie entsprechend auf unserer Plattform abbilden", kündigt Marc Hegemann an.Wissen als Grundlage: Der neue Informationsbereich für InvestorenErgänzend zum Marktplatz selbst führt PVMarktplatz einen neuen Inforeiter auf www.pvmarktplatz.de ein, der Investoren mit aktuellen und fundierten Inhalten versorgt. Veröffentlicht werden dort aktuelle News aus dem Energiesektor, Marktberichte zu Photovoltaik und Energiespeichern sowie Ratgeberinformationen zu Direktinvestitionen in erneuerbare Energien. Konkret umfasst das Angebot Inhalte zu Direktinvestments in Photovoltaik, Informationen zur Bewertung von Bestandsanlagen, Wirtschaftlichkeitsanalysen von Neubauprojekten sowie Berichte zu Marktentwicklungen im Solar- und Speicherbereich - regulatorische Rahmenbedingungen eingeschlossen.Keine versteckten Kosten: Das gebührenfreie Modell von PVMarktplatzEin zentrales Merkmal von PVMarktplatz ist die vollständig kostenfreie Nutzung für Investoren: Weder Vertriebs- noch Kaufgebühren bei Projekttransaktionen fallen an und auch die Prüfung von Projekten ist ohne zusätzliche Transaktionskosten möglich. Dieses transparente Gebührenmodell gilt sowohl für Investoren als auch für Anlagenbetreiber, die ihre Photovoltaikanlagen über den Marktplatz zum Verkauf anbieten möchten. Für Investoren bedeutet das eine klare und nachvollziehbare Kalkulation ihrer Investments - ohne dass versteckte Plattformkosten die Rendite schmälern.Hinter diesem Modell steht die SUNLIFE-Sales GmbH mit Sitz in Stuttgart, die als Teil der SUNLIFE-Unternehmensgruppe auf über 14 Jahre Erfahrung in den Bereichen Photovoltaik, Projektentwicklung, Vertrieb und Investmentlösungen zurückblickt. "Transparenz bedeutet für uns nicht nur offene Projektdaten, sondern auch eine Kostenstruktur, die Investoren von Anfang an vollständige Klarheit gibt", fasst Marc Hegemann zusammen.Sie möchten strukturiert und mit realistischen Perspektiven in Photovoltaik investieren? Dann sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Erstgespräch mit Marc Hegemann und dem Team von PVMarktplatz.de (http://pvmarktplatz.de/)!Pressekontakt:SUNLIFE-Sales GmbHE-Mail: office@pvmarktplatz.deWeb: www.pvmarktplatz.deOriginal-Content von: PVMarktplatz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182057/6241252