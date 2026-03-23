Die INTER Versicherungsgruppe baut ihre Services im Bereich Frauengesundheit aus und kooperiert hierfür mit Evela Health. Die digitale Plattform unterstützt Frauen in den Wechseljahren. Vollversicherte INTER-Kundinnen ab 40 Jahren erhalten via App kostenfrei Zugang zum Portal. Die INTER rückt das Thema Frauengesundheit stärker in den Fokus. Um Frauen in den Wechseljahren besser zu unterstützen, arbeitet der Versicherer seit Anfang Februar 2026 mit Evela Health zusammen. Die digitale Plattform begleitet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact