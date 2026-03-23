In einer Branche, die von Vertriebsdruck und Wandel geprägt ist, wird mentale Gesundheit zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor. Francesco Jäger erklärt, warum der "Fisch vom Kopf stinkt", und dass Menschlichkeit im Zeitalter von KI die wichtigste Währung für Maklerbetriebe wird. Interview mit Francesco Jäger, er berät Unternehmen zu bKV und Corporate Health und ist Versicherungsmakler und Gründer des Private Health ClubHerr Jäger, Ihr Fokus liegt auf der betrieblichen Krankenversicherung (bKV). Können ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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