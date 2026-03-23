Berlin (ots) -Über die Osterfeiertage entdecken immer mehr Reisende neue, eher unbekannte Städtedestinationen in Europa. Statt klassischer Ziele wie Paris setzen sie auf sogenannte "Micro-Cations" - kurze Städtereisen von wenigen Tagen, die Kultur, Natur und kulinarische Erlebnisse kombinieren.Ziele in Südosteuropa gefragtBesonders gefragt sind derzeit Städte in Südosteuropa: Tirana in Albanien sowie Varna und Sofia in Bulgarien. Sie bieten eine authentische Atmosphäre abseits stark besuchter Touristenpfade und meist günstigere Preise als klassische City-Break-Hotspots.Unterschiedliche Angebote in den StädtenIn der albanischen Hauptstadt Tirana locken der zentrale Skanderbeg-Platz, das lebendige Szeneviertel Blloku und der Dajti-Nationalpark, der per Seilbahn Panoramablicke über die Stadt eröffnet. Varna, eine Hafenstadt am Schwarzen Meer, punktet mit der Promenade entlang des Sea Garden, den römischen Thermen und saisonaler Küche direkt am Wasser. Sofia verbindet historische Sehenswürdigkeiten wie die Alexander-Newski-Kathedrale mit direktem Zugang zum Witoscha-Gebirge, sodass Stadtbesichtigungen und Naturerlebnisse leicht kombinierbar sind.Kurzreisen im TrendReiseexperten sehen in den sogenannten Micro-Cations einen wachsenden Trend: Immer mehr Menschen nutzen Feiertage oder verlängerte Wochenenden für kurze, erlebnisreiche Trips. Südosteuropäische Städte profitieren davon besonders, da sie neue Perspektiven abseits klassischer Touristenziele bieten.Ausbau von KurzstreckenverbindungenMöglich wird diese Entwicklung nicht zuletzt durch ein dichtes Netz an günstigen Flugverbindungen innerhalb Europas. Vor allem Low-Cost-Airlines haben ihr Angebot auf Kurzstrecken in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut und damit neue Ziele für Wochenendreisen erschlossen.Umweltbilanz rückt in den FokusMit dem wachsenden Angebot an Kurzstreckenflügen rückt auch deren Umweltbilanz zunehmend in den Fokus. Insbesondere Billigfluggesellschaften stehen dabei unter Druck, ihre Emissionen zu reduzieren und effizientere Betriebsmodelle zu entwickeln. Ein Beispiel aus der Branche ist Wizz Air. (https://www.wizzair.com/de-de/informationen-und-serviceleistungen/ueber-uns/esg-policies) Die Airline wird regelmäßig im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsbewertungen genannt und erhielt mehrfach Auszeichnungen wie den Titel "Most Sustainable Low-Cost Airline" bei den World Finance Sustainability Awards. In Rankings zur CO2-Effizienz schneidet das Unternehmen vergleichsweise gut ab; zudem wurde Wizz Air (https://www.wizzair.com/de-de/informationen-und-serviceleistungen/ueber-uns/esg-policies) für 2026 von AirlineRatings unter die zehn führenden Low-Cost-Airlines weltweit gewählt. Als Gründe gelten unter anderem die vergleichsweise junge Flotte sowie Investitionen in effizientere Technologien und nachhaltigere Flugkraftstoffe.Pressekontakt:Heroes & Heroines GmbHwizzair@heroes-heroines.comOriginal-Content von: Wizz Air, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182212/6241292