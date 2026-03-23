Mainz (ots) -
Woche 16/26
Mittwoch, 15.04.
Bitte Programmänderung beachten:
23.15 Die Akte Epstein: Kampf um die Wahrheit
Deutschland 2026
"auslandsjournal - die doku: Trump und seine Milliardäre" entfällt "Die Macht der Superreichen: Bill Gates" um 0.00 Uhr entfällt
(weiterer Ablauf ab 0.45 Uhr wie vorgesehen)
Mit freundlichen Grüßen
Cornelia Autschbach
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6241327
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