Der Chef der Internationalen Energie Agentur (IEA) warnt, das seit Beginn des Iran-Kriegs in neun Ländern über 40 Energieanlagen "schwer" bis "sehr schwer" beschädigt wurden. Die Reparaturen weden lange dauern - und die Störungen könnten die globale Versorgung länger belasten. Die Internationale Energieagentur zeichnet ein düsteres Bild der Lage im Nahen Osten. IEA-Direktor Fatih Birol sagt, seit Beginn des Iran-Kriegs seien mindestens 40 Energieanlagen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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