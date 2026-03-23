Krones hat die detaillierten Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die im Einklang mit den soliden vorläufigen Zahlen stehen, wobei die Umsätze und die EBITDA-Marge innerhalb der Guidance liegen. Die Umsätze des Gesamtjahres stiegen um 7,0 % im Vergleich zum Vorjahr auf 5,66 Mrd. EUR, trotz eines etwa 2 Prozentpunkte belastenden Effekts durch Währungsrisiken. Der Auftragseingang wuchs um 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr auf 5,56 Mrd. EUR (ein b-t-b Verhältnis von 0,98x), was den Auftragsbestand bis zum Jahresende auf komfortable 4,19 Mrd. EUR anhebt. In Bezug auf die Rentabilität stieg das EBITDA um 12,2 % auf 602 Mio. EUR, unterstützt durch Effizienzgewinne in der Produktion und Kostenoptimierungsmaßnahmen, was zu einer Verbesserung der Marge um 50 Basispunkte im Vergleich zum Vorjahr auf 10,6 % führte. Alle Segmente berichteten von höheren Umsätzen und einer besseren EBITDA-Marge im Vergleich zum Vorjahr. Für die Zukunft erwartet das Management, dass das Umsatzwachstum im Geschäftsjahr 2026 auf 3-5 % im konstanten Wechselkurs moderiert und die EBITDA-Marge bei etwa 10,7-11,1 % bleibt. Die erwartete Verlangsamung spiegelt ein herausfordernderes Betriebsumfeld wider, das von makroökonomischen und geopolitischen Risiken sowie einer normalisierenden Nachfrage geprägt ist. Wir halten weitgehend an unseren Schätzungen fest; jedoch, nach der jüngsten Korrektur des Aktienkurses (rund -20 % im letzten Monat), erhöhen wir die Einstufung auf KAUFEN (von HALTEN) und belassen das Kursziel bei 150,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/krones-ag





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