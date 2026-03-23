Delivery Hero hat zugestimmt, das foodpanda-Geschäft in Taiwan für 600 Millionen USD (~550 Millionen EUR) an Grab zu verkaufen, was einen Fortschritt in der laufenden strategischen Überprüfung darstellt. Die Transaktion erfolgt zu einer niedrigeren Bewertung als der zuvor vereinbarte Verkauf an Uber vor zwei Jahren, der letztendlich von Regulierungsbehörden blockiert wurde. Der Verkaufserlös ist dazu bestimmt, die Schulden zu reduzieren und die Bilanz des Unternehmens zu stärken, während die umfassendere Strategie der "Everyday App" vorangetrieben werden soll. In Erwartung es offiziellen Ausblicks für das Geschäftsjahr 2026 lassen wir unsere Schätzungen unverändert und bestätigen unser Kursziel von 28,00 EUR sowie die Kaufempfehlung (BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/delivery-hero-se
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