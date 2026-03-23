Trotz Ausbruchsambitionen in der Vorwoche gelang es Ripple nicht, sich nachhaltig über dem Widerstand von 1,47 US$ zu etablieren. Zum Wochenausklang tendierte der Preis vielmehr wieder schwächer und schwächer und somit kehrte XRP/USD wieder zurück in die seit Anfang Februar ausgebildete Seitwärtsrange. Die Range bleibt maßgeblich Die fehlende Stabilität im Anschluss des Ausbruchs über den Widerstand von 1,47 US$ sowie dem darüber liegenden Level ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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