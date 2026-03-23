Leipzig (ots) -Was sind Mindeststandards für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land? Wie viel Daseinsvorsorge kann der Staat noch leisten vor dem demografischen Hintergrund? Auf welche Entwicklungen muss sich die Bevölkerung einstellen? Diese und andere Fragen diskutieren Betroffene sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger mit dem Thüringer Innenminister Georg Maier, dem Greizer Landrat Ulli Schäfer und dem Präsidenten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Reint E. Gropp, bei "Fakt ist! Aus Erfurt" am Mittwoch, 25. März, 20.15 Uhr live im Livestream und auf mdr.de/fakt-ist. Im MDR Fernsehen läuft die Sendung ab 20.45 Uhr.Kathleen Bernhardt und Lars Sänger moderieren den Talk, bei der das Live-Publikum im Studio wesentlichen Anteil am Gesprächsverlauf hat und sich mit Meinungen, Standpunkten, Erfahrungen und Fragen einbringt. Im Podium stellen sich der Diskussion folgende Gäste:- Georg Maier (SPD), Thüringer Minister für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung- Dr. Ulli Schäfer (CDU), Landrat des Landkreis Greiz- Prof. Dr. Reint E. Gropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH)"Der Staat kann nicht alles richten - Straßen und Internetanbindung ja, aber für den Rest muss jeder Bürger sich selbst fragen, was er tun kann", analysiert Professor Reint Gropp, Präsident des Leibniz Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Folglich hält er nichts von einer flächendeckenden Förderung des ländlichen Raums, weil die Abwärtsspirale dort politisch sowieso nicht mehr aufzuhalten sei.Der Greizer Landrat Dr. Ulli Schäfer muss auf sinkende Geburtenraten in seinem Landkreis reagieren und teilweise schmerzhafte Entscheidungen fällen, die auch mal eine Schulschließung bedeuten können. Er gibt zu, dass seine Investitionsmittel zu drei Vierteln aus unterschiedlichen Fördertöpfen kommen. Das wichtigste Vergabe-Kriterium für dieses Steuergeld lautet, dass eine gute Prognose mindestens 25 Jahre Bestand ausweist. Er sieht seine Aufgabe in der Stärkung des ländlichen Raums, indem er für gute Rahmenbedingungen sorgt.Das Credo von Thüringens Innenminister Georg Maier lautet: "Wir müssen die Augen vor der demografischen Realität öffnen, um sie gestalten zu können." Dazu gehört für den SPD-Politiker unter Umständen auch mal mutig ein unrentables Spaßbad zu schließen und das Geld in "soziale Anker" zu investieren.Fakt ist! Aus Erfurt: "Stadt-Land-Verdruss - Vom falschen Versprechen gleicher Lebensverhältnisse"Mittwoch, 25.03.2026, 20.15 Uhr im Live-Stream auf mdr.de/fakt-istMittwoch, 25.03.2026, 20.45 Uhr im MDR-FernsehenNach der Ausstrahlung ein Jahr in der ARD-Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/sendung/fakt-ist/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8xZTFlMDU5Mi03NTViLTRjNzMtODA5Mi1mZWQzYTk4MTViN2E/)www.mdr.de/fakt-istPressekontakt:MDR Landesfunkhaus Thüringen, Kommunikation,Jens Borghardt,Tel.: (0361) 2 18 12 96,E-Mail: Jens.Borghardt@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6241398