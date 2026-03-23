Die Reform der privaten Altersvorsorge sorgt in der Branche für Diskussionen - vor allem der vorgesehene Kostendeckel von 1,5% für das Standarddepot. Manche finden ihn zu hoch, manche zu niedrig. Das IVFP ordnet die Debatte in seiner Kolumne ein. Eine Kolumne von Dr. Andreas Kick, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP)Die Reform der geförderten privaten Altersvorsorge nimmt langsam Konturen an und setzt dabei auf zwei Produktlinien, die bewusst unterschiedliche Bedürfnisse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact