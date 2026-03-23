ATHEN (dpa-AFX) - Der größte Flugzeugträger der US-Marine, die "USS Gerald R. Ford", ist in die Souda-Bucht auf Kreta eingelaufen. Nach Angaben aus Militärkreisen wird das Schiff auf dem Marine- und Luftwaffenstützpunkt dort repariert.

Während des Einsatzes im Roten Meer hatte es an Bord einen Brand gegeben. Nach Angaben der US-Marine brach das Feuer Anfang März in der Wäscherei aus. Es stand nicht im Zusammenhang mit Kampfhandlungen und konnte unter Kontrolle gebracht werden. US-Medien berichteten außerdem von erheblichen Problemen in den Toiletten.

Bereits am Vortag waren in der Bucht von Souda Versorgungs- und Reparaturschiffe gesichtet worden. Die Athener Zeitung "Ta Nea" berichtete, dass Ermittler der US-Marine parallel zu den Reparaturen untersuchen, wie der Brand ausbrach. Die Arbeiten sollen mindestens eine Woche dauern, berichten griechische Medien unter Berufung auf Kreise der griechischen Marine, die den Stützpunkt verwaltet./tt/DP/stk