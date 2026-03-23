EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Henkel AG & Co. KGaA
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 // Erwerb eigener Aktien / Schlussmeldung (Vorzugsaktien)
Henkel AG & Co. KGaA
WKN: 604840 / ISIN: DE0006048408
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien / Schlussmeldung (Vorzugsaktien)
Die Henkel AG & Co. KGaA hat das am 12. Mai 2025 begonnene Aktienrückkaufprogramm in Bezug auf die Vorzugsaktien (ISIN DE0006048432) am 19. März 2026 abgeschlossen. Der Aktienrückkauf der Stammaktien (ISIN DE0006048408) läuft unverändert weiter und wird bis spätestens zum 31. März 2026 ebenfalls abgeschlossen werden (siehe separate Zwischenmeldung vom heutigen Tag).
Im Gesamtzeitraum des Aktienrückkaufs der Vorzugsaktien vom 12. Mai 2025 bis einschließlich 19. März 2026 wurden insgesamt Stück 11.424.271 Vorzugsaktien erworben. Dies entspricht 2,61 % des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis betrug durchschnittlich 69,58 EUR je Vorzugsaktie. Insgesamt wurden Vorzugsaktien zu einem Gesamtkaufpreis von 794.901.992,40 EUR zurückgekauft (ohne Erwerbsnebenkosten).
Zuletzt wurden im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 19. März 2026 noch insgesamt Stück 345.113 Vorzugsaktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms wie folgt erworben, wobei der gewichtete Durchschnittskurs ohne Erwerbsnebenkosten mit 4 Nachkommastellen angegeben wird:
Die Geschäfte sind auch auf der Internetseite der Henkel AG & Co. KGaA unter www.henkel.de/ir bzw. www.henkel.com/ir veröffentlicht.
Der Erwerb der Vorzugsaktien der Henkel AG & Co. KGaA erfolgte durch eine von der Henkel AG & Co. KGaA beauftragte Bank über die Börse und/oder über ausgewählte multilaterale Handelssysteme (multilateral trading facilities - MTF). Der Rückkaufbeginn war mit Bekanntmachung vom 9. Mai 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. Mai 2025 mitgeteilt worden.
Düsseldorf, 23. März 2026
Henkel AG & Co. KGaA
Der Vorstand
23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Henkel AG & Co. KGaA
|Henkel Str. 67
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
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