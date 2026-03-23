Die neue SCR-Abgasnachbehandlungstechnologie sorgt für geringere NOx-Emissionen, schnellere Aktivierung und verbesserte Nachhaltigkeit bei geschäftskritischer Infrastruktur

FRANKFURT, Deutschland, March 23, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- DCL, Teil der DCL Technology Group und weltweit führend in der Entwicklung fortschrittlicher Katalysatortechnologien, präsentiert eine neue Lösung zur Emissionskontrolle für Notstromversorgungssysteme in europäischen Rechenzentren. Das System wurde speziell für Diesel- und HVO-betriebene Motoren entwickelt und zeichnet sich durch eine hohe Effizienz unter wechselnden Betriebsbedingungen aus. Es basiert auf der patentierten Metalcor -Metallsubstrat-Technologie von DCL und erweitert das wachsende Portfolio an Emissionskontrolllösungen des Unternehmens.

Da Rechenzentren zur Unterstützung von Cloud Computing und KI-gesteuerten Workloads weiter expandieren, setzen Betreiber zunehmend auf Dieselgeneratoren, um bei Stromausfällen und Routinetests eine ununterbrochene, geschäftskritische Stromversorgung sicherzustellen. Diese Motoren sind zwar nur für begrenzte Zeiträume in Betrieb, können jedoch beim Anlaufen unverhältnismäßig hohe Emissionen, insbesondere Stickoxide (NOx), verursachen. Dies ist eine Herausforderung für Betreiber, die ihren Nachhaltigkeitsverpflichtungen nachkommen und sich auf die sich wandelnden gesetzlichen Anforderungen in Europa vorbereiten möchten.

Die neue Lösung von DCL wurde speziell für diese Herausforderung entwickelt. Die Nutzung der Metalcor-Substratplattform des Unternehmens ermöglicht eine deutlich schnellere thermische Aktivierung als herkömmliche keramikbasierte Konstruktionen. Dadurch wird bereits in einer viel früheren Phase des Motorlaufzyklus eine effektive Emissionsreduzierung erreicht. Die schnelle Startfähigkeit senkt die gesamten NOx-Emissionen bei kurzen Testläufen und im Notfallbetrieb erheblich. Unter diesen Bedingungen bieten herkömmliche Systeme in der Praxis oft nur einen begrenzten Nutzen.

Zusätzlich zur NOx-Reduktion über SCR-Technologie bietet DCL auch Oxidationskatalysatoren und Partikelkontrollsysteme zur Absenkung von Kohlenwasserstoffen, Kohlenmonoxid, Formaldehyd und Feinstaub. Damit steht ein umfassendes Emissionskontrollportfolio für dieselbetriebene Rechenzentren zur Verfügung.

"Notstromaggregate für Rechenzentren unterscheiden sich grundlegend von kontinuierlich betriebenen Stromversorgungssystemen - und Emissionsplattformen müssen dieser Tatsache Rechnung tragen", so Khalil Saikaly, Geschäftsführer von DCL Europe. "Unsere Metalcor-Technologie überzeugt durch hohe Zuverlässigkeit, beschleunigte Aktivierung, und maximale Emissionsreduktionen, wenn es darauf ankommt. "Die Technologie von DCL sorgt außerdem für eine hohe Umwandlungseffizienz über einen erweiterten Temperaturbereich und damit zuverlässige Leistung bei wechselnden Motorlasten und erhöhten Abgastemperaturen. Durch das kompakte Design nimmt das System insgesamt weniger Bauraum ein und eignet sich daher besonders für Rechenzentren mit begrenztem Platzangebot.

Ein weiterer Vorteil der Katalysatortechnologie von DCL ist die Nachhaltigkeit, die ein Kernelement der Metalcor-Plattform darstellt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Keramiksubstraten, die am Ende ihrer Lebensdauer entsorgt werden, sind Metalcor-Substrate wiederaufladbar und wiederverwendbar. Dadurch können Katalysatorsysteme in anderen stationären Motoranwendungen wiederverwendet werden, wenn ein Rechenzentrum stillgelegt oder aufgerüstet wird.

Dieses Konzept unterstützt langfristige Nachhaltigkeitsziele durch Abfallreduzierung und verlängerte Produktlebenszyklen.

Das System von DCL ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, darunter Plug-and-Play-Module, rahmenmontierte Systeme und kundenspezifisch entwickelte Layouts für Neuinstallationen und Nachrüstungen. Ein vereinfachtes Airless-SCR-System senkt Komplexität, Wartungsaufwand und mögliche Fehlerquellen, während integrierte Redundanzen höchste Betriebssicherheit gewährleisten - ein entscheidender Faktor für Anwendungen, in denen maximale Verfügbarkeit gefordert ist. Saikaly fügt hinzu: "Mit dieser Markteinführung bekräftigt DCL sein Engagement für technische Lösungen, die Leistung, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit in Einklang bringen. Damit unterstützen wir europäische Rechenzentrumsbetreiber dabei, ihre Notstrominfrastruktur zukunftssicher zu gestalten - angesichts einer stetig steigenden Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen."

Über die DCL Technology Group

Die DCL Technology Group ist seit über 40 Jahren führend bei der Entwicklung technischer Lösungen, die es verschiedenen Branchen ermöglichen, mit Zuversicht voranzuschreiten. DCL ist eines der am schnellsten wachsenden familiengeführten Unternehmen im Bereich saubere Energie in Nordamerika und hat sich der Bewältigung der dringendsten Umweltprobleme der Welt verschrieben.

Mit einem hochqualifizierten Team von über 400 Experten aus verschiedenen Industriezweigen entwickelt die DCL Technology Group Spitzentechnologien, die Methanemissionen reduzieren, Erdgas dekarbonisieren und die Energieeffizienz verbessern. Die vier Global Player von DCL verfolgen eine gemeinsame Vision: die Kraft der Technik zu nutzen, um eine sauberere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

Über DCL

DCL ist seit über 40 Jahren weltweit führend im Bereich fortschrittlicher katalytischer Lösungen und unterstützt die verschiedenen Branchen dabei, sauberer und effizienter zu arbeiten. Als Familienunternehmen hat sich DCL auf Hochleistungskatalysatoren, Katalysatorsubstrate und Abgasreinigungssysteme spezialisiert. Diese helfen Unternehmen, strenge Umweltstandards einzuhalten, ohne Abstriche bei der Zuverlässigkeit oder Produktivität machen zu müssen.

Mit Niederlassungen in Nordamerika und Europa arbeitet DCL weltweit mit Kunden zusammen, um innovative, nachhaltige Technologien zu entwickeln, die Emissionen reduzieren, die Dekarbonisierung von Erdgas vorantreiben und die industrielle Effizienz verbessern. Die Mission des Unternehmens ist es, sauberere Energie praktischer, effektiver und zugänglicher zu machen. DCL hat sich der Entwicklung von Lösungen verschrieben, die Branchen dabei unterstützen, in einer saubereren und nachhaltigeren Zukunft erfolgreich zu sein.

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