Köln (ots) -Der WDR startet gemeinsam mit der Film- und Medienstiftung NRW die Development-Initiative "Made in NRW". Das Programm stärkt genreunabhängig gezielt die frühe Entwicklungsphase von Film- und Serienprojekten, Dokumentarfilmen und anderen Angeboten für die digitalen Ausspielwege der ARD.Mit einem jährlichen Budget von 300.000 Euro werden von der Film- und Medienstiftung bis zu sechs fiktionale oder non-fiktionale Projekte gefördert. Antragsberechtigt sind Produzentinnen und Produzenten mit Sitz oder Betriebsstätte in Nordrhein-Westfalen, die gemeinsam mit NRW-Talenten (Buch und/oder Regie) Projekte mit Streaming-Perspektive - insbesondere für die ARD Mediathek - entwickeln. Die Förderung erfolgt als Zuschuss von bis zu 50.000 Euro pro Projekt. Kreative können ihre Stoffideen bis zum 20. Mai 2026 bei der Film- und Medienstiftung einreichen. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern des WDR, der Film- und Medienstiftung NRW sowie einem jährlich wechselnden unabhängigen Jurymitglied trifft bis zum 17. Juni 2026 die Auswahl der geförderten Projekte.Die Initiative reagiert auf den strukturellen Wandel in der Branche: Projekte stehen bereits in der Entwicklungsphase im Wettbewerb um Finanzierung und Sichtbarkeit. "Made in NRW" setzt deshalb früh an und verbindet finanzielle Unterstützung mit professioneller Begleitung und einer frühzeitigen Auswertungsperspektive.Dr. Katrin Vernau, WDR-Intendantin: "Mit 'Made in NRW' heben wir unsere erfolgreiche Talentförderung auf das nächste Level. Den kreativen Köpfen in Nordrhein-Westfalen geben wir die Möglichkeit, ihre originellen Ideen umzusetzen. Für unser Publikum versprechen wir uns mehr unterschiedliche Perspektiven in innovativen, überraschenden und gesprächswertigen Stoffen - passgenau entwickelt für unsere digitalen Ausspielwege und für Menschen, die wir noch nicht so gut erreichen. Ein Gewinn für alle Beteiligten, mit dem wir zugleich den Produktionsstandort Nordrhein-Westfalen stärken.Walid Nakschbandi, Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW: "Mit 'Made in NRW' setzen wir unsere neue Förderstrategie konsequent um. Gemeinsam mit unserem Gesellschafter und Partner, dem WDR, fördern wir Talente und Produzent:innen frühzeitig und stärken damit Qualität, originelle Stoffe und Risikobereitschaft made in NRW. Besonders freut mich, dass wir mit der Schauspielerin, Produzentin und in Nordrhein-Westfalen verwurzelten Aylin Tezel eine profilierte kreative Stimme für die Jury gewinnen konnten, die für künstlerische Qualität, neue Perspektiven und eine enge Verbindung zum Standort NRW steht."Konkrete Förderung mit AuswertungsperspektiveZiel von "Made in NRW" ist es, von Beginn an die Zusammenarbeit zwischen Kreativen, Produzentinnen und Produzenten sowie dem Sender strukturiert aufzusetzen und kreative wie finanzielle Risiken in der Entwicklungsphase abzufedern.Um die Anforderungen an Entwicklungen für die digitalen Plattformen frühzeitig transparent zu vermitteln, werden die Talente aus Nordrhein-Westfalen im Stoffentwicklungsprozess begleitet. Sollte nach Abschluss der Fördermaßnahme innerhalb von zwölf Monaten keine Beauftragung durch den WDR erfolgen, fallen die Rechte vollständig an die Fördernehmenden zurück.Gemeinsames Signal für den Medienstandort Nordrhein-WestfalenMit "Made in NRW" bekräftigen Film- und Medienstiftung NRW und WDR ihre strategische Partnerschaft zur Stärkung des Medienstandorts Nordrhein-Westfalen. Das Programm steht exemplarisch für eine Förderlogik, die Development, Pilotierung und Auswertung stärker zusammendenkt - von der Idee bis zur Sichtbarkeit.Ansprechpartnerin & Beratung zum neuen Förderprogramm "Made in NRW":Film- und Medienstiftung NRW, Nazgol Majlessi, nazgol.majlessi@filmstiftung.deInteressierte werden gebeten, einen Onepager zum Projekt per E-Mail mitzusenden.Voraussetzung für die Einreichung ist ein Beratungsgespräch mit der Förderreferentin.Weitere Informationen unter: filmstiftung.de und www.presse.wdr.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 / 220 7100Email: kommunikation@wdr.deFilm- und Medienstiftung NRWTanja GüßTelefon: 0221 / 26030 500Email: tanja.guess@filmstiftung.de / presse@filmstiftung.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6241446