Bosch und Indiens Zulieferer Tata AutoComp Systems gehen die Gründung eines Joint Ventures an. Die aktuellen Pläne beider Seiten sehen vor, Mitte 2026 ein Gemeinschaftsunternehmen ins Leben zu rufen, das E-Achsen und E-Motoren in Indien entwickelt, herstellt und vertreibt. Bosch gibt an, zusammen mit Tata AutoComp Systems die Wachstumschancen im indischen Markt für Elektromobilität erschließen zu wollen. Dazu streben beide Seiten an, bereits in wenigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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