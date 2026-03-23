© Foto: wallstreetOnlineDer Taco-Trade lebt: Nach einer Aussage von US-Präsident Donald Trump dreht der Markt um 180 Grad und holt wieder auf."Trump always chickens out" - oder kurz: TACO. Das Akronym steht für die Verhaltensweise des US-Präsidenten: Wenn die verursachte Krise doch stärker als erwartet an den Fugen rüttelt, wird zurückgerudert. Robert Armstrong von der Financial Times prägte den Begriff für dieses Handlungsmuster, das sich für Händler in ein HANDELSMUSTER umwandeln lässt: raus wenn Trump ausflippt, wieder in den Markt, sobald er zurückzieht. Während der Dauer des Iran-Krieges sah es zunächst nicht danach aus, denn der Crash setzte sich ungebremst fort. Doch Trump bleibt Trump. Nachdem die …Den vollständigen Artikel lesen
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