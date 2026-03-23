Nach drastischen Verlusten zum Start in die Woche scheinen sich die Kurse an den Aktienmärkten sowie bei den Edelmetallen plötzlich wieder deutlich zu erholen. Das steckt hinter der Bewegung und darauf sollten Anleger jetzt achten. Nachdem der DAX den Handel mit einem Minus von zwei Prozent und Gold sogar mit einem Minus von sieben Prozent in Deutschland am Morgen gestartet hatte, geht es zur Mittagszeit wieder deutlich mit den Kursen nach oben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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