HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris von 8,10 auf 4,45 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gerhard Orgonas senkte am Freitagnachmittag seine Schätzungen nach den Geschäftszahlen der Online-Apotheke. Seine Umsatzprognose für 2026 bis 2028 kappte er um 8 bis 19 Prozent und begründete dies vor allem mit einem langsamer als erwarteten Anstiegs der Umsätze mit E-Rezepten. Für diese rechnet er nun mit einem Wachstum von 20 Prozent pro Jahr anstelle von 45 Prozent, was im Einklang mit der Unternehmensprognose stehe./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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