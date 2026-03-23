© Foto: Dall-EDer Kryptomarkt zieht kräftig an, nachdem Trump Angriffe vertagt und "sehr gute und produktive Gespräche" im Iran-Konflikt neue Hoffnung auf Entspannung wecken.Der Kryptomarkt hat zu Wochenbeginn mit deutlichen Kursgewinnen auf eine überraschende geopolitische Wendung reagiert. US-Präsident Donald Trump kündigte an, geplante Angriffe auf iranische Energieinfrastruktur vorerst auszusetzen. Bitcoin legte am Montagnachmittag um mehr als drei Prozent zu und überschritt wieder die Marke von 70.500 US-Dollar. Auch Ethereum verzeichnete kräftige Gewinne und stieg um 4,1 Prozent auf 2.166 US-Dollar. XRP zog ebenfalls an und gewann rund 2,24 Prozent auf 1,42 US-Dollar. Insgesamt kletterte die …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE