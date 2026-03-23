Baden-Baden (ots) -SWR3 ESC Party und Public Viewing in Karlsruhe am 16. Mai 2026 / Live-Schalten in die ESC-Countdown-Show mit Barbara Schöneberger ab 20:15 Uhr im ErstenGemeinsam feiern, jubeln und mitfiebern. Am 16. Mai 2026: Zum 70. Eurovision Song Contest organisiert der Südwestrundfunk (SWR) ein Live-Event für Musik- und ESC-Fans im Südwesten. In Karlsruhe wird es Musik-Acts und ein Public Viewing geben. Jetzt ist bekannt, welche Musiker:innen auf der Bühne stehen werden: Zugesagt zur SWR3 ESC Party in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe hat Michael Schulte. Der Sänger und Songwriter hat Deutschland beim ESC 2018 in Lissabon repräsentiert. Ebenfalls mit dabei sind Abor & Tynna, die vor einem Jahr beim ESC in Basel Deutschland vertreten haben. Michael Schulte und Abor & Tynna werden in Karlsruhe live Musik machen, bevor in der Halle dann gemeinsam das ESC-Finale aus Wien verfolgt werden kann.DJs, Live-Musik und Public ViewingBis zu 3.500 Fans können am Samstag, 16. Mai 2026 bei der SWR3 ESC Party das ESC-Finale in der Schwarzwaldhalle in Karlsruhe auf einer riesigen LED-Wand hautnah mitverfolgen. SWR3 Moderator Sebastian "Basti" Müller und SWR3 DJ Josh Kochhann heizen an Mikro und Turntables dem Publikum ein. Schrille Outfits, Flaggen und Fanutensilien machen die Schwarzwaldhalle zur ESC-Partyzone.Michael Schulte und Abor & Tynna sind die Top-Acts des AbendsBevor ab 21 Uhr das Public Viewing beginnt, stehen mit Michael Schulte und Abor & Tynna zwei absolute ESC-Stars auf der Bühne. Michael Schulte hat sich seit seinem ESC-Auftritt eine riesige Fangemeinde erspielt. Spätestens seit seinem vierten Platz beim ESC 2018 mit "You Let Me Walk Alone" zählt der Sänger, Songschreiber und Bambi-Gewinner zu den Top-Pop-Künstlern Deutschlands. Von April 2026 an wird er unter dem Motto "Sanfte Töne, besondere Orte" auf Tour gehen und auf Open-Air-Bühnen Sommer-Feeling verbreiten. Abor & Tynna sorgten im vergangenen Jahr mit ihrer ESC-Single "Baller" europaweit für Aufsehen. Zwischen clubbigen Bässen, modernem Electro und selbstbewusstem Disco-Pop bewegt sich das Geschwisterduo mühelos durch die musikalischen Koordinaten der Gen Z - energiegeladen, direkt und sofort im Ohr. Abor & Tynna waren im vergangenen Jahr mit ihrer ESC-Single "Baller" europaweit in den Top10 Charts vertreten.Live-Schalten von Karlsruhe zum ESC nach WienDirekt aus Karlsruhe wird es von 20:15 Uhr an Live-Schalten in die Countdown-Show mit Barbara Schöneberger im Ersten geben, die aus Wien übertragen wird. Das Jubeln in Karlsruhe könnte dann in ganz Deutschland und bis nach Österreich zu hören sein. Ob die berühmten 12 Points der deutschen ESC-Jury aus Karlsruhe verkündet werden, ist noch nicht final geklärt, hier laufen noch die Vorbereitungen.Tickets kosten 10 EuroMit ihrem besonderen Flair und als langjähriger Gastgeber der BAMBI-Verleihung bietet die Schwarzwaldhalle die perfekte Bühne für ein ESC-Fest der Extraklasse. Und dass die Karlsruher feiern können, beweisen sie seit Jahren bei DAS FEST, mit dessen Team der SWR auch bei des ESC Party eng zusammenarbeitet. Die Karlsruher Unternehmen BBBank und die EnBW unterstützen das Event. Tickets gibt es zum Preis von 10 EUR inkl. MwSt, VVK-Gebühr und KVV-Kombiticket beim SWR Ticketservice unter SWR3tickets.de (https://tickets.swrservice.de/webshop/webticket/shop?event=1482), 07221 300 300, bei der Tourist-Information Karlsruhe und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.Der Eurovision Song Contest ist mit rund 160 Millionen Zuschauer:innen das größte Musikspektakel der Welt. Der Südwestrundfunk (SWR) hat 2026 in der ARD erstmals die Federführung für den ESC.Beginn 19:00 Uhr, Einlass ab 17:30 UhrSchwarzwaldhalle im Kongresszentrum der Messe KarlsruheFestplatz 5 | 76137 KarlsruheLinks zur Veranstaltung:https://www.swr3.de/events/swr3-esc-party-karlsruhe-100.htmlhttps://tickets.swrservice.de/webshop/webticket/shop?event=1482 (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftickets.swrservice.de%2Fwebshop%2Fwebticket%2Fshop%3Fevent%3D1482&data=05%7C02%7CWolfgang.Vogel%40swr.de%7C4f895472b3eb43c416f408de67b98b82%7Cbcca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C639062243786254940%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=mYzlCfWtHCwM8s8GbT91yuUzRRMGyW4IVhM5cNMowAA%3D&reserved=0)Der ESC auf dem Bildschirm:- "ESC - Das Finale aus Wien", am 16. Mai 2026 um 21:00 Uhr im Ersten und in der ARD Mediathek; ab 20:15 Uhr Countdown-Show im Ersten, live aus Wien.- "70 Jahre ESC - More than Music", am 11. Mai 2026 um 20:15 Uhr im Ersten und ab 9. Mai 2026 in der ARD MediathekPRESSEMATERIAL UND KONTAKTE:Hier geht's zum digitalen ESC-Pressedossier mit allen Infos zur Show und Steckbriefen der Acts: http://swr.li/esc-2026Social Media:Instagram: https://www.instagram.com/eurovision_de/Youtube: https://www.youtube.com/user/escTiktok: https://www.tiktok.com/@eurovision_deFacebook: https://www.facebook.com/EurovisionDEFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt:esc.presse@swr.deJürgen Ruf, juergen.ruf@swr.deCarina Eckert, carina.eckert@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6241522