Mitten im Börsengewitter gelingt es Delivery Hero, das Taiwan-Geschäft zu verkaufen. Der foodpanda-Bereich geht für 600 Millionen Dollar an Grab. Über die Bühne gehen soll der Deal in der zweiten Jahreshälfte. Die Börse reagiert erfreut, das in der Vorwoche erreichte Rekordtief der MDAX-Aktie ist passé. Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial. Das Geld, das Delivery Hero aus der Cash-Transaktion mit dem Tech-Konzern aus Singapur zufließt, soll vor allem zum Schuldenabbau und für "allgemeine Unternehmenszwecke" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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