Mainz (ots) -
Woche 17/26
Samstag, 18.04.
Bitte Programmänderung beachten:
6.15 Die sieben großen Rätsel der Erdgeschichte
Deutschland 2023
"Giganten der Urzeit: Riesenschlange und Mega-Nashorn" entfällt
(weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen)
Sonntag, 19.04.
Bitte Programmänderung beachten:
7.30 ZDF-History
Göttinnen der Leinwand
Deutschland 2017
"Terra X History: Fernsehlegenden - Deutschlands Showmaster" entfällt
(weiterer Ablauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen)
Donnerstag, 23.04.
Bitte Programmänderung beachten:
8.30 Mysterien des Weltalls
Der große Bruder
USA 2016
"Mysterien des Weltalls: Ist Schwerkraft eine Täuschung?" entfällt
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6241532
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