ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN PUNKTE

Die Regierung der Republik Srpska (Bosnien und Herzegowina) hat den Antrag von Yugo Metals hinsichtlich des zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiets Petrovo (10 km²) offiziell genehmigt und somit den uneingeschränkten Zugang zur Erschließung eines Systems ermöglicht, das nach Ansicht des Unternehmens zu den vielversprechendsten hochgradigen polymetallischen Systemen in Europa zählt - mit außergewöhnlichen Gehalten von Nickel, Zink, Blei, Antimon sowie kürzlich identifizierten spektakulären Gold- und Silbermineralisierungen an der Oberfläche.

GOLD AN DER OBERFLÄCHE 5,7 g/t Au Gesteinssplitter, kürzlich identifiziert SILBER AN DER OBERFLÄCHE 1.330 g/t Ag Gesteinssplitter, kürzlich identifiziert SPITZEN-NICKELGEHALT 15,0 % Ni 1,5 m ab 60 m (B-16) KONZESSIONSGEBIET 10 km² Petrovo, zu 100 % in Besitz des Unternehmens

DETAILS DER PRESSEMITTEILUNG

23. März 2026 / IRW-Press / Yugo Metals Limited (ASX: YUG) ("Yugo Metals" oder "das Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass der Antrag bezüglich des zu 100 % unternehmenseigenen Projekts Petrovo (vormals Sockovac) von der Regierung der Republik Srpska (Bosnien und Herzegowina) (die "Regierung") offiziell genehmigt wurde.

Die Genehmigung der Regierung für das Konzessionsgebiet Petrovo (10 km²) umfasst das renommierte Gebiet Sockovac, das eines der vielversprechendsten unerschlossenen hochgradigen polymetallischen Systeme Europas beherbergt. Im Rahmen jüngster Oberflächenerkundungen wurden spektakuläre Edelmetallgehalte identifiziert, mit Gesteinssplitterergebnissen von bis zu 5,7 g/t Gold und 1.330 g/t Silber[1], die die bedeutsamen historischen (1969-1970) Ergebnisse aus oberflächennahen Bohrungen ergänzen, einschließlich hochgradiger Nickelmineralisierung (5,1 m mit 6,6 % Ni ab einer Tiefe von 57,9 m in Bohrloch B-16, einschließlich 1,5 m mit 15,0 % Ni ab 60 m; Kobalt nicht analysiert; Mineralisierung neigungsabwärts in Richtung Westsüdwesten offen), Zink-Blei-Antimon (9,35 m mit 8,2 % Zn+Pb und 0,4 % Sb ab einer Tiefe von 41,8 m bis zum Ende des Bohrlochs in Bohrloch B-6)#_edn2 sowie weiterer Basismetallabschnitte in mehreren Bohrlöchern, die den polymetallischen Charakter dieses Systems bestätigen.

Diese Genehmigung verschafft Yugo Metals uneingeschränkten Zugang zur Erschließung eines der potenziell vielversprechendsten hochgradigen polymetallischen Systeme in Europa. Das Konzessionsgebiet Petrovo beherbergt ein oberflächennahes, flach lagerndes Mineralisierungssystem, das für einen Tagebau geeignet ist, wobei historische Bohrungen bis dato nur einen Bruchteil des vielversprechenden Gebiets erprobt haben. Bemerkenswerterweise wurde bei den Bohrungen in den Jahren 1969 bis 1970 nur etwa 21 % der gesamten Kernlänge analysiert und Kobalt - ein bedeutsames Batteriemetall - niemals analysiert.

BOHRLOCH INTERVALL AB (M) ROHSTOFF GEHALT ANMERKUNGEN B-16 5,1 m 57,9 Nickel 6,6 % Ni Einschl. 1,5 m mit 15,0 % ab 60 m B-6 9,35 m 41,8 Zn+Pb+Sb 8,2 % Zn+Pb 0,4 % Sb; bis zum Ende des Bohrlochs B-16 2,3 m 73,7 Nickel 6,1 % Ni Bis zum Ende des Bohrlochs, in Mineralisierung Oberfläche - - Gold 5,7 g/t Au Kürzlich identifiziert Oberfläche - - Silber 1.330 g/t Ag Kürzlich identifiziert

Abbildung 1: Querschnitt von Sockovac (Petrovo) mit historischen Bohrlöchern und geologischen Interpretationen. Die historischen Bohrlöcher mit hoher Priorität, die durch Zwillingsbohrungen überprüft werden sollen, sind gelb hervorgehoben.

KOMMENTAR DES CEO

Petar Tomaševic, Executive Director und Interims-CEO

"Diese Genehmigung stellt einen entscheidenden Moment für Yugo Metals dar. Wir haben nun uneingeschränkten Zugang, um das weiterzuentwickeln, was wir für eines der vielversprechendsten hochgradigen polymetallischen Systeme in Europa halten.

Auf einem Markt, auf dem die sichere Versorgung Europas mit kritischen Mineralien zunehmend an strategischer Bedeutung gewinnt, bietet Sockovac (Petrovo) eine seltene Möglichkeit. Hohe Gehalte, mehrere Rohstoffe und beträchtliches Expansionspotenzial. Da Europa stark von indonesischem Nickel abhängig ist, das oftmals mit ökologischen und geopolitischen Bedenken verbunden ist, könnte Sockovac zu einer inländischen Alternative werden und die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette stärken.

Jüngste Explorationen in der Nähe historischer Bohrungen haben spektakuläre Gold- und Silbergehalte an der Oberfläche identifiziert, was auf beträchtliches unerschlossenes Potenzial hinweist. Die hohen Gehalte von Nickel, Zink, Blei und Antimon - Metalle, die für industrielle Anwendungen und grüne Technologien unerlässlich sind - wurden in mehreren Bohrlöchern des Bohrprogramms von 1969 bis 1970 bestätigt, wobei Kobalt und Edelmetalle zum Zeitpunkt der Bohrungen nie analysiert wurden.

Die Genehmigung des Konzessionsgebiets Petrovo ist ein transformativer Meilenstein für Yugo Metals, der es uns ermöglicht, die Exploration und Erschließung eines Assets mit bekanntem, beträchtlichem Potenzial voranzutreiben. Bleiben Sie auf dem Laufenden, während wir dieses aufregende Projekt weiterentwickeln."

Abbildung 2: Treffen von Petar Tomaševic mit dem Bergbauminister

KURZFRISTIGER AUSBLICK

Geplante nächste Schritte

- Validierung hochgradiger historischer Abschnitte durch die Bohrung von Zwillingsbohrlöchern (B-16, B-10, B-9) vorrangiger Bohrlöcher mit neuen Diamantbohrlöchern, um Gehalt, Mächtigkeit und Dichte gemäß den Standards von JORC 2012 zu bestätigen

- Systematische und umfassende Multielementanalysen, einschließlich Kobalt, Gold und Silber, die im Rahmen des historischen Programms nicht untersucht wurden

- Erweiterung des Ressourcenpotenzials mittels Erweiterungsbohrungen zur Erprobung unerprobter Bodenanomalien und durch Verwerfungen begrenzter Blöcke jenseits des in der Vergangenheit bebohrten Gebiets

- Geophysikalische Bodenuntersuchungen zur Zielverfeinerung sowie zur Exploration jenseits bekannter Zonen, um die Ressourcenbasis zu erweitern

- Metallurgische Studien und Ressourcenschätzung

Abbildung 3: Plankarte des Projektgebiets Sockovac, bestehend aus den Konzessionsgebieten Doboj und Petrovo

Diese Mitteilung wurde vom Board von Yugo Metals Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Petar Tomaševic

Executive Director & Interims-CEO - Yugo Metals Limited

Tel.: +61 414 830 540

E: mailto:petar@yugometals.com

ÜBER YUGO METALS LIMITED

Yugo Metals Limited (ASX:YUG) ist ein in Perth ansässiges Explorationsunternehmen mit Projekten in Bosnien und Herzegowina. Die Projekte von Yugo bieten großes Potenzial für die Auffindung von strategischen Batterie- und Edelmetallvorkommen und befinden sich alle in Europas höffigster Bergbauregion, dem metallogenen Gürtel der Tethys.

Yugo ist bestrebt, durch den Ausbau seiner drei Basis- und Edelmetallprojekte einen bedeutenden und nachhaltigen Shareholder Value zu schaffen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in der Nähe bestehender wichtiger Infrastrukturen und Transportwege zur europäischen Lieferkette für die Batterieherstellung.

Weitere Informationen über unser Unternehmen finden Sie unter www.yugometals.com.

ERKLÄRUNG DER SACHVERSTÄNDIGEN PERSONEN

Die Informationen in dieser Mitteilung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen und Schlussfolgerungen, die von Herrn Mladen Stevanovic, einer sachverständigen Person, der als Berater und ehemaliger Direktor von Yugo Metals Limited tätig und Fellow des AusIMM (Mitgliedsnummer 333579) ist, zusammengestellt wurden. Herr Stevanovic verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die technische Bewertung der betreffenden Mineralvorkommen, die Art der Mineralisierung und die Arten der betreffenden Lagerstätten sowie für die durchgeführten Aktivitäten relevant ist, um als Fachmann im Sinne der Ausgabe 2015 des "Australasian Code for the public reporting of technical assessments and Valuations of Mineral Assets" und als sachkundige Person im Sinne der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves". Herr Stevanovic stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Angaben in dieser Mitteilung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext zu.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und/oder Unsicherheiten behaftet sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden in gutem Glauben getroffen und basieren auf einer angemessenen Grundlage. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen, Absichten oder Strategien hinsichtlich der Zukunft sowie Annahmen wider, die auf derzeit verfügbaren Informationen beruhen. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken und/oder Unsicherheiten eintreten oder sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse von den in dieser Mitteilung beschriebenen Erwartungen, Absichten und/oder Strategien abweichen. Es besteht keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, wenn sich diese Überzeugungen, Meinungen und/oder Schätzungen ändern und/oder andere Entwicklungen widerspiegeln sollten.

Anmerkung: Im gesamten Projektgebiet kommen an verschiedenen Stellen polymetallische Mineralisierungen vor. Um die Darstellung und den Vergleich der Untersuchungsergebnisse zu vereinfachen, enthalten die Zahlen in diesem Bericht teilweise die Ergebnisse als "Goldäquivalent". Dabei handelt es sich um eine vereinfachte Darstellungsform, bei der die Ergebnisse für Gold, Silber, Kupfer, Blei, Antimon und Zink zusammengefasst werden (normalisiert anhand ihrer Marktpreise und der erwarteten metallurgischen Ausbeuten).

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

#_ednref1Siehe ASX-Pressemitteilung vom 21. Dezember 2021

#_ednref2Siehe ASX-Pressemitteilung vom 19. Oktober 2021

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83464Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83464&tr=1



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