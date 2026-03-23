Der Nachfolger des legendären Warren Buffett, Greg Abel, hat mit Berkshire Hathaway einen neuen Kauf bei einer völlig unbekannten Aktie getätigt. Das müssen Anleger jetzt unbedingt wissen. Seit dem 31.12.2025 ist Warren Buffett nicht mehr CEO von Berkshire Hathaway und sein Nachfolger Greg Abel leitet das Unternehmen. Dennoch ist das Orakel von Omaha noch immer Chairman des Konzerns und hat weiterhin Mitsprache bei den Investmententscheidungen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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