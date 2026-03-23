Massive Gaming (MVG), ein globaler Anbieter von iGaming-Inhalten mit Hauptsitz in Australien, hat eine B2B-Glücksspiellizenz der Malta Gaming Authority (MGA) erhalten, was einen wichtigen Meilenstein bei der Expansion des Unternehmens in regulierte internationale Märkte darstellt.

Die MGA-Lizenz ermöglicht es Massive Gaming, seine Spielinhalte und Lösungen an Betreiber zu liefern, die unter dem maltesischen Regulierungsrahmen lizenziert sind, und stärkt damit die Fähigkeit des Unternehmens, mit Partnern in ganz Europa und anderen regulierten Rechtsräumen zusammenzuarbeiten.

Zur Unterstützung seiner regulatorischen Expansion gründete Massive Gaming MVG Malta, eine eigens im Rahmen des Lizenzierungsprozesses geschaffene Einheit, die die übergeordnete Strategie des Unternehmens zur Stärkung seiner Präsenz im europäischen iGaming-Ökosystem unterstützt.

Massive Gaming entwickelt sein Spielportfolio in drei Studios Slot Mart, Whale House und Blitzcrown. Alle drei bieten eine Reihe von Spielerlebnissen, die von traditionellen Slot-Titeln über Inhalte für regulierte Märkte bis hin zu neuen, nicht-traditionellen Spielformaten wie Crash-Spielen reichen.

George Cho, Direktor bei Massive Gaming, sagte: "Der Erhalt der MGA-B2B-Lizenz stellt einen wichtigen Meilenstein für Massive Gaming dar, da wir unsere Präsenz in regulierten Märkten weiter ausbauen. Dieser Erfolg stärkt unsere Fähigkeit, mit Betreibern und Partnern weltweit zusammenzuarbeiten, und wir freuen uns darauf, neue Partnerschaften aufzubauen, während wir unser globales Vertriebsnetz ausbauen."

Die Malta Gaming Authority gilt weithin als eine der angesehensten Regulierungsbehörden in der globalen iGaming-Branche und bietet einen soliden Rahmen für Compliance, Transparenz und Spielerschutz.

Mit der MGA-B2B-Lizenz will Massive Gaming seine Partnerschaften mit Betreibern und Plattformen weiter ausbauen, die auf regulierten Märkten nach hochwertigen Spielinhalten suchen.

Über Massive Gaming

Massive Gaming (MVG) ist ein globaler iGaming-Anbieter mit Hauptsitz in Australien, der sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Casinospielen und Gaming-Lösungen für lizenzierte Betreiber weltweit spezialisiert hat. Über seine Studios Slotmart, Whale House und Blitzcrown bietet das Unternehmen ein vielfältiges Portfolio an Slot-Spielen und Gaming-Erlebnissen der nächsten Generation, die für globale iGaming-Plattformen entwickelt wurden.

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://massivegaming.io

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