Trotz aller Fortschritte in der Automatisierung bleiben bestimmte Handgriffe im Lager überraschend schwierig - etwa das sichere Greifen von Schuhkartons. Zalando begegnet dieser Herausforderung mit KI-Robotern, die aus realen Betriebsdaten lernen. Es gibt Probleme im E-Commerce und in der Logistik, die bestehen seit vielen Jahren und ließen sich aller Automatisierung zum Trotz auch bislang nur unzureichend lösen. Eines davon ist das Picking bestimmter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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