Das einst unter dem Namen Circu Li-ion gegründete Batterierecycling-Startup nennt sich mittlerweile R3 Robotics und hat sich gerade in einer Finanzierungsrunde 20 Millionen Euro gesichert. Das soll dazu dienen, sein auf die Zerlegung gesamter E-Autos erweitertes Angebot weiter auszubauen. Ursprünglich als Startup fürs Upcycling, also der höherwertigen Wiederverwendung von Lithium-Ionen-Batterien, gestartet, hat sich das nun R3 Robotics genannte Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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