Die SAIC-Marke MG Motor will bald den MG 4X auf den Markt bringen, ein SUV-Derivat des MG4 Urban. Das für die globalen Märkte entwickelte Modell dürfte auf der Ende April beginnenden Auto China in Peking offiziell präsentiert werden. Die chinesische Automarke MG Motor plant eine Elektro-SUV-Variante ihres MG4 Urban. Das Design des Fahrzeugs namens MG 4X ist nun von MG enthüllt worden. Zudem sind im Zuge des chinesischen Homologationsverfahrens auch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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