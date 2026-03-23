DJ MÄRKTE EUROPA/DAX erholt sich - Brent deutlich im Minus nach Trump-Aussagen

DOW JONES--Nach dem Abverkauf im frühen Geschäft kommt es bis Montagmittag zu einer dramatischen Wende an den europäischen Börsen. Für den Kurswechsel sorgen Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Es habe produktive Gespräche zwischen Washington und Teheran gegeben. Das US-Militär werde daher weitere Angriffe auf iranische Kraftwerke und Energieinfrastruktur um fünf Tage verschieben. Der Ölpreis der Sorte Brent verbilligt sich daraufhin um 5,4 Prozent auf 106 Dollar das Fass - in der Spitze war der Preis um einen zweistelligen Prozentwert eingebrochen.

Zuvor hatten Aussagen von Trump noch zu erheblichen Verwerfungen geführt. Der US-Präsident hat dem Iran bis zum Abend Zeit gegeben, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Andernfalls werde man die iranische Energieinfrastruktur angreifen. Der Iran hat für einen solchen Fall bereits Vergeltung angekündigt.

"Die Lage ist so unsicher wie noch nie seit dem Beginn dieses Krieges. Niemand weiß, wie weit die USA und Israel wirklich zu gehen bereit sind. Und niemand kann absehen, wie verheerend Gegenschläge des Iran ausfallen können", kommentiert Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners. Und solange das nicht klar sei, könne niemand absehen, wie groß die Auswirkungen auf die Weltwirtschaft werden können.

Der DAX liegt nun 1,2 Prozent auf 22.644 Punkte vorn, im Tagestief hatte der Index bei 21.864 gestanden. Der Euro-Stoxx-50 legt um 1,3 Prozent zu. Der Euro holt gegen den Dollar auf und steigt auf 1,1575. An den Anleihemärkten fallen die Renditen, nachdem sie zunächst wegen der Inflationsängste gestiegen waren.

Telecom Italia gewinnen 4,6 Prozent auf 60,3 Cent. Die vom Staat kontrollierte Poste Italiane hat ein 10,8 Milliarden Euro schweres Übernahmegebot für den Telekombetreiber lanciert. Das eine Bar- und Aktienkomponente umfassende Gebot bewertet Telecom Italia mit 63,5 Cent je Aktie, ein Aufschlag von 9 Prozent. Ob Poste Italiane mit einem so geringen Aufschlag Erfolg haben wird, ist unklar. Poste Italiane (-7,7%) ist bereits an Telecom Italia beteiligt.

Der Ausblick von Salzgitter auf das laufende Jahr liegt unter den Marktschätzungen. Der Stahlkonzern strebt Umsätze von 9,5 Milliarden Euro an - dem steht laut Baader ein Konsens von 9,82 Milliarden Euro entgegen. Das EBITDA soll zwischen 500 bis 600 Millionen Euro liegen, der Konsens geht von 681 Millionen Euro aus. Nachdem die Aktie zunächst mit deutlichen Abschlägen notiert hat, liegt sie nun dank der Entspannung im Nahen Osten 1,4 Prozent vorn.

Mit Aufschlägen von 7,7 Prozent reagieren Delivery Hero auf den Verkauf von Foodpanda an Grab. Der Verkaufspreis von 600 Millionen Dollar liegt laut JP Morgan klar über der Markterwartung. Dies habe auch Auswirkungen auf die Bewertung von Other Asia. Setze man eine Bewertung von 800 Millionen Euro an statt bislang 180 Millionen, würde dies ein um 2 Euro höheres Kursziel für die Aktie von Delivery Hero implizieren, so die Analysten. Hellofresh steigen im Gefolge um 3,1 Prozent.

Zu Wochenbeginn kommt es zu Index-Änderungen. Im Stoxx-600 sind nun Aixtron vertreten. Auch in der DAX-Familie werden die Karten neu gemischt. So sind neu im MDAX Deutz, Jenoptik und Salzgitter, dafür verlassen Carl Zeiss Meditec, Fielmann und Teamviewer den Index.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.571,52 +1,3 70,24 5.501,28 16,8 Stoxx-50 4.815,70 +0,8 37,48 4.778,22 11,9 DAX 22.643,53 +1,2 263,34 22.380,19 19,9 MDAX 28.129,26 +1,2 332,98 27.039,42 15,3 TecDAX 3.442,56 +0,7 22,38 3.091,28 4,8 SDAX 16.388,97 +1,2 190,99 13.062,07 22,4 CAC 7.728,78 +0,8 63,16 7.665,62 10,0 SMI 12.374,23 +0,4 53,24 12.320,99 11,4 ATX 5.206,14 +0,2 11,32 5.194,82 38,3 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:28 EUR/USD 1,1563 -0,1 -0,0007 1,1570 1,1561 EUR/JPY 183,72 -0,3 -0,4900 184,21 184,0300 EUR/CHF 0,913 +0,1 0,0012 0,9118 0,9107 EUR/GBP 0,8645 -0,3 -0,0026 0,8671 0,8675 USD/JPY 158,89 -0,2 -0,3300 159,22 159,1800 GBP/USD 1,3367 +0,2 0,0028 1,3339 1,3323 USD/CNY 6,891 +0,1 0,0053 6,8857 6,8857 USD/CNH 6,8985 -0,1 -0,0064 6,9049 6,9020 AUS/USD 0,6987 -0,5 -0,0036 0,7023 0,7043 Bitcoin/USD 70.080,71 +2,8 1.901,42 68.179,29 70.005,90 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 92,19 -6,2 -6,04 98,23 Brent/ICE 106,19 -5,4 -6,00 112,19 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.375,04 -2,5 -112,61 4.487,65 Silber 67,50 -0,4 -0,26 67,76 Platin 1.866,86 -2,9 -55,21 1.922,07 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2026 08:20 ET (12:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.