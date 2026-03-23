Die Eskalation im Nahen Osten bringt die globalen Finanzmärkte ins Wanken. Gold, Silber und Bitcoin reagieren überraschend unterschiedlich auf die geopolitischen Spannungen. Während klassische sichere Häfen schwächeln, gerät auch die Rolle von Kryptowährungen unter Druck.Geopolitik sorgt für heftige Marktreaktionen Die Finanzmärkte reagierten sensibel auf die jüngsten Entwicklungen im Nahen Osten. Nachdem angekündigte Angriffe auf iranische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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