Die Ölpreise erleben derzeit extreme Ausschläge wie selten zuvor. Politische Aussagen treffen auf eine ohnehin angespannte Versorgungslage und verstärken die Unsicherheit. Besonders die Straße von Hormus bleibt der entscheidende Faktor für die globale Energieversorgung.Heftige Marktreaktionen nach politischen Signalen Die Ölpreise gerieten massiv unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump Gespräche über ein mögliches Ende des Konflikts ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de