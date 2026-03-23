EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



23.03.2026 / 13:55 CET/CEST

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Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 16. März 2026 bis einschließlich 20. März 2026 hat die Scout24 SE insgesamt 185.740 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 2. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück

Gewichteter Durchschnittskurs

Handelsplattform

(MIC Code)

16.03.2026 18.751 70,4355 CEUX 16.03.2026 10.829 70,3546 TQEX 16.03.2026 10.785 70,4069 XETA 17.03.2026 12.526 69,8476 CEUX 17.03.2026 4.446 69,9195 TQEX 17.03.2026 8.362 69,8070 XETA 18.03.2026 10.839 68,9054 CEUX 18.03.2026 7.048 68,7886 TQEX 18.03.2026 6.885 68,8541 XETA 19.03.2026 24.654 66,8997 CEUX 19.03.2026 11.402 67,0776 TQEX 19.03.2026 18.183 66,8601 XETA 20.03.2026 20.540 65,5831 CEUX 20.03.2026 9.345 65,5701 TQEX 20.03.2026 11.145 65,4761 XETA

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 5. Januar 2026 bis einschließlich 20. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 939.644 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-januar-2026 veröffentlicht.

Berlin, 23. März 2026

Scout24 SE

Der Vorstand