Ein hochskalierbares, extrem profitables Geschäftsmodell - kombiniert mit gleich zwei der stärksten Megatrends unserer Zeit. Und trotzdem ist diese Software-Perle noch immer ein echter Geheimtipp am Markt.Zuletzt ist das Papier im Zuge der KI-Angst zurückgekommen - doch KI wird das Business dieses Nischen-Players nicht zerstören. Nein, es wird dem Unternehmen aller Voraussicht nach einen Boost bescheren.Besonders spannend: Die Branche ist geprägt von intensiven Übernahmeaktivitäten. Gut möglich, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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